"Безумный Макс" и Beastie Boys: вышел трейлер второго "Лего-фильма"

Двойной Пратт-удар по пришельцам-похитителям - на постерах и в трейлере космического кубо-экшена "Лего. Фильм 2".

Сиквелом бодрой конструкторской поп-культурной пародии занимались Майк Митчелл ("Мужчина по вызову", "Шрэк навсегда") и Триша Гам ("Робоцып", "Дэйв сделал лабиринт").

Сценарием занимались драматурги оригинального фильма Фил Лорд и Кристофер Миллер при участии Мэтта Фогеля и Рафаэля Боба-Ваксберга.

В центре сюжета продолжения истории, которая начнется среди песков постапокалипсиса в духе "Безумного Макса" окажется похищение друзей Эммета космическими солдатами во главе с генералом Хаосом, включая даже Бэтмена и его возлюбленную Люси. Но вечный оптимист воистину непотопляем, и после недолгих сборов (под бронебойный шлягер Beastie Boys - Intergalactic он оправляется спасать близких.

Его новым помощником в этом нелегком деле оказывается нахальный тренер динозавров и ковбой-археолог Рекс (смесь Змея Плискина и Индианы Джонса, одно из имен - Защитник Галактики), с которым они отправляются за подмогой к инопланетной королеве Ватэвре Ва-Наби.

В ролях: Крис Пратт ("Стражи Галактики", "Пассажиры"), Элисон Бри ("Блеск", "Горе-творец"), Стефани Беатриз ("Бруклин 9-9", "Конь БоДжек"), Элизабет Бэнкс ("Муви 43", "Голодные игры"), Тиффани Хэддиш ("Новенькая", "В Филадельфии всегда солнечно"), Ник Офферман ("Фарго", "Парки и зоны отдыха"), Ченнинг Тейтум ("Товарищ детектив", "Мачо и ботан", "Омерзительная восьмерка"), Джона Хилл ("Волк с Уолл-стрит", "Парни со стволами", "Маньяк"), Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Тоня против всех"), Уилл Арнетт ("Пошли в тюрьму", "Задержка в развитии") и многие другие.

Премьера в РФ состоится 7 февраля 2019 года.