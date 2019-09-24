Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова

Судьи ответственны за принятие решений, и в случае грубого нарушения закона и умышленного преступления судьи против правосудия, закон предусматривает наказание. Об этом в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству напомнил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

На заседании был поднят вопрос о правомерности действий полиции и решений судей в отношении актера Павла Устинова, задержанного 3 августа в центре Москвы на несогласованной акции. Суд, не изучив видеозапись задержания молодого человека, согласился со стороной обвинения и назначил Устинову 3,5 года колонии общего режима за нанесение травмы бойцу ОМОНа при задержании. В то же время, по утверждению актера, он в акции не участвовал и сопротивления не оказывал. 20 сентября суд выпустил Устинова на свободу по ходатайству Генпрокуратуры.

Как утверждает "Интерфакс", Вячеслав Лебедев после просмотра записи задержания Устинова посчитал необходимым изучить ситуацию, поскольку она вызвала у него ряд вопросов. Однако обсуждать решение судей сейчас он не может, поскольку приговор не вступил в законную силу.

"Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция, а у меня есть такая компетенция, предоставленная законом, - истребовать дело и тогда принять решение", - заявил председатель Верховного суда.

Впрочем, такое решение, по его словам, может принять и апелляционная инстанция. "А мы потом будем делать выводы относительно того, почему это произошло", - отметил Лебедев.