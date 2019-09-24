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24.09.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похититель объяснил кражу картины из Третьяковки желанием "хайпануть"

Текст: Иван Петров
Госовинитель просит суд приговорить к четырем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом стало известно во вторник на заседании Замоскворецкого суда Москвы, где идет процесс над обвиняемым. "Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло его порчу, и назначить ему наказание в виде 4 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - заявила в ходе прений сторон прокурор.

Ранее прокурор обращала внимание на то, что на картине остались царапины, местами наблюдается утрата слоя краски до основы. Стоимость картины "Ай-Петри. Крым" оценивается в 20 миллионов рублей.

В настоящее время прения в суде продолжаются, вскоре предстоит выступить стороне защиты, а затем представителям потерпевших. По окончании прений Чуприкову предложат выступить с последним словом. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Фото: CK / РИА Новости
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Сегодня же стал окончательно ясен мотив совершения преступления. Его озвучил сам подсудимый. По словам Чуприкова, он не планировал кражу заранее, просто в тот день у него внезапно возникла идея привлечь к себе внимание. Для этого он приехал в Москву на машине и, услышав по радио о выставке Куинджи, отправился ее посмотреть. В Третьяковской галерее ему приглянулась картина "Ай-Петри. Крым". Мужчина на глазах у посетителей снял ее со стены, после чего отвез на машине в подвал дома. Чуприков уточнил, что преступление спланировал "спонтанно", хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения, но не успел.

Чуприков заявил, что признал вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть".

Напомним, громкое преступление произошло 27 января этого года. Картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном. При этом ему никто не помешал. На следующее утро МВД объявило о задержании подозреваемого в хищении. Им оказался уроженец Феодосии 32-летний Денис Чуприков. Само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья. 29 января 2019 года задержанному вменили хищение особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ).

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Изначально следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы - впоследствии это признак был исключен из обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, реализуя "внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу признаны министерство культуры в части нанесения материального ущерба и Третьяковка, которая понесла вред деловой репутации.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым ЦФО Москва ЮФО Республика Крым Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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