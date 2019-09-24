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24.09.2019 21:28
Рубрика: Легковые авто

Россияне стали реже покупать роскошные автомобили

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский рынок продолжает сокращаться. Интересно, что падение затронуло и luxury-класс, который обычно кризисы обходят стороной. По данным "Автостата", за первые восемь месяцев нынешнего года было продано 867 роскошных машин - это на 10,7% меньше показателей за аналогичный период 2018 года.

Лидером этого сегмента остается Mercedes-Maybach S-Class. Россияне приобрели 310 немецких седанов. На второй месте с результатом в 223 автомобиля находится Bentley. В тройку лучших вошла Lamborghini, машины которой в приобрели 115 жителей страны.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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При этом Mercedes-Maybach, Aston Martin и Maserati показали снижение продаж, а рост продаж зафиксирован у Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.

Более половины (53,2%) люксовых машин за отчетный период купили жители Москвы, что составляет 461 единицу. Еще 95 авто были зарегистрированы в Московской области, а 84 - в Санкт-Петербурге.

Напомним, в августе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на отечественном рынке сократились на 1,3 процента. В целом за прошлый месяц в России продали 145 545 машин (минус 1 843 штуки по сравнению с прошлогодним показателем). В январе-августе общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,1 млн штук (-2,3%).

Ранее опрошенные "РГ" эксперты рассказали о том, как российский атвопром готовится к новому кризису. 

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#Mercedes-Benz #Bentley #Lamborghini