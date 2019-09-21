Российский автопром готовится к новому кризису

В условиях продолжающегося падения спроса на новые машины российские автозаводы начали сокращать объемы производства. Со временем это может привести к нехватке ходовых моделей у дилеров.

Антикризисные меры

Российские автозаводы по итогам восьми месяцев 2019-го увеличили объемы производства на 1,3%, выпустив более 1 млн легковых машин, согласно данным Росстата. Не сбавлять оборотов на фоне общего падения спроса на новые автомобили им позволила активная работа правительства по импортозамещению на российском авторынке в последние годы, а также действующие сегодня адресные госпрограммы льготного автокредитования, которые распространяются только на машины отечественной сборки. Тем не менее, запас прочности, судя по всему, подходит к концу и российских автозаводов, и они вынуждены прибегать к таким традиционным антикризисным мерам, как простои конвейера и сокращение рабочей недели.

Так, GM-АвтоВАЗ в начале сентября на неделю останавливал производство Chevrolet Niva в связи с затовариванием складов, и на предприятии не исключают простоев конвейера в дальнейшем. Как заявили "РГ" в пресс-службе GM-АвтоВАЗ, в зависимости от ситуации на рынке компания имеем возможность оперативно корректировать объемы производства, чтобы поддерживать оптимальный баланс спроса и предложения на Chevrolet Niva и не допускать затоваривания либо, наоборот, дефицита востребованных клиентами комплектаций или цветов.

АвтоВАЗ, несмотря на рост своих продаж в этом году, с сентября снизил скорость некоторых линий конвейера. По данным источников в отрасли, сокращение производства коснется, прежде всего, моделей на общей платформе альянса Renault-Nissan - B0 (Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero), а также внедорожников Lada 4x4. В то же время на производственной линии, где выпускаются Lada Granta и модели Datsun, в сентябре введены дополнительные смены по субботам.

"Буквально месяц назад мы наблюдали затоварку автомобилей Lada Xray. Именно поэтому АвтоВАЗ усилил рекламную поддержку данной модели, что способствовало улучшению продаж. Наиболее популярная модель сегодня - Granta, но ее дефицита мы не наблюдаем: склад достаточен, чтобы обеспечить клиентский спрос. Правда, есть опасения, что в октябре возможен переизбыток по этой модели", - рассказал "РГ" коммерческий директор "ТрансТехСервис" Тимур Валиуллин.

А вот Горьковский автозавод в условиях ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и ограничений производственной деятельности компании из-за санкций США может перейти на сокращенную, четырехдневную рабочую неделю с октября 2019-го по апрель будущего года. В пресс-службе ГАЗа отмечают, это превентивная мера, и при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятие продолжит работать в обычном режиме.

Распродажа "желтых" машин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По словам Тимура Валиуллина, в первом полугодии все дилеры были серьезно затоварены. Особенно критичен перегруз "желтыми" автомобилями, на которые не распространяются акции производителей, что только усугубляло экономику дилеров. Во втором полугодии большинство дилерских холдингов и производителей будут стремиться оптимизировать запас как "желтых" машин, так и складов. Если этого не сделать, то экономика дилерских предприятий обрушится и не исключены новые потрясения - банкротства, закрытие брендов и т.д.

"В условиях не растущего рынка подход к планированию производства и поставок должен быть значительно более осторожным и консервативным. Лучше легкий дефицит, чем переизбыток, который наносит двойной удар по экономике предприятия: содержание избыточных складов и дополнительные скидки по распродаже этих автомобилей", - комментирует Тимур Валиуллин.

Между тем, представители Ульяновского автозавода, "Автотора", "Мазда Соллерс", российских заводов Hyundai и Nissan заверили, что производство автомобилей осуществляется в обычном режиме, и никаких изменений в графике в ближайшее время не планируется.

"УАЗ работает в концепции Just-in-time. Предприятие производит автомобили, уже обеспеченные заказом и предоплатой. Это позволяет избежать замораживания средств, а дилерам - самостоятельно планировать запасы", -отметили, в частности, в пресс-службе Ульяновского автозавода.

По оценкам участников рынка, в текущих рыночных условиях оптимальный запас автомобилей у дилера должен быть равным, либо немного превышающим его месячный объем продаж. В этом случае риск затоваривания существенно снижается, равно как снижается и нагрузка на финансирование склада, поясняет руководитель проектов по бизнес-процессам ГК "АвтоСпецЦентр" Авакян Константин. По его словам, затоваривание дилерских складов в настоящее время может наблюдаться по моделям, выпускающимся продолжительное время без каких-либо существенных изменений. В особенности, это касается таких моделей, как Kia Rio или Hyundai Solaris, которые являются объемообразующими для продаж бренда.

"В то же время спрос может превышать предложение по новым или обновленным моделям, а также по моделям, являющимися "первооткрывателями" каких-либо ниш и сегментов. В качестве примера можно привести Renault Arkana: компактный купе-кроссовер из бюджетного сегмента в момент выхода на рынок пользовался повышенным спросом, и на отдельные его модификации до сих пор сохраняется дефицит", - говорит Константин Авакян.

На грани рентабельности

Фото: Пресс-служба Haval.

Аналогичная ситуация сложилась и с новым кроссовером Haval F7, который также вышел на российский рынок этим летом. На сегодняшний день компании Haval удалось сократить срок ожидания автомобилей в топовой версии до трех недель, тогда как остальные комплектации Haval F7 доступны в дилерских центрах. Как заявил "РГ" исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего, завод Haval в Тульской области пока что придерживается установленного плана развития, и производство моделей Haval F7x и Haval H9 будет запущено в срок.

Продолжает наращивать производство и подмосковный завод Mercedes-Benz, с конвейера которого сегодня сходят седаны Е-Класса. В сентябре на предприятии была запущена вторая смена, что позволит расширять модельный ряд: постепенно здесь будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

Несмотря на то, что рыночная доля автомобилей локального производства достигла рекордных 85%, мощности автозаводов в нашей стране на сегодняшний день загружены лишь порядка на 40%. В результате некоторые предприятия в последние годы работают на грани рентабельности или даже в убыток. Красноречивым примером тому может служить Ford, который недавно полностью свернул производство легковых автомобилей в России и закрыл два своих завода.

"Дело в том, что при строительстве автозаводов в их проектные пиковые мощности инвесторами закладываются долгосрочные ожидания по росту экономики и связанному с ним росту внутреннего рынка сбыта, а также перспективы налаживания сбыта на рынки других стран, увеличение объемов экспорта. В настоящий момент внутренний рынок падает, и прогноз до конца текущего года неутешительный: вероятнее всего, итогом 2019-го будет падение относительно прошлого года", - рассуждает Константин Авакян.

По словам директора по развитию компании "Рольф" Владимира Мирошникова, сегодня правительство пытается развивать экспорт автомобилей из России, но очевидно, что основным рынком сбыта для продукции российского автопрома будет оставаться внутренний рынок. Таким образом, дальнейшая динамика продаж на российском авторынке будет задавать производственный темп и для автосборочных предприятий страны. При продолжении стагнации ведущие автоконцерны будут вынуждены ограничивать производство, в том числе за счет временных остановок конвейера.