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24.09.2019 19:25
Рубрика: Власть

Начнут с главного

Сенаторы выберут спикера верхней палаты
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Совет Федерации соберется завтра на первое заседание осенней сессии. В повестке несколько кадровых вопросов, в том числе главный- о выборе председателя верхней палаты парламента. Кроме того, после региональных выборов в Совфеде ждут новых сенаторов.

Кандидатура Валентины Матвиенко будет выдвинута на пост председателя Совета Федерации. Об этом во вторник заявил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, такое решение было принято единогласно на заседании Совета палаты, альтернативных кандидатов не выдвигалось.

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Действующий спикер Совфеда Валентина Матвиенко неделю назад вновь была наделена полномочиями представителя от исполнительной власти Санкт-Петербурга. Она впервые возглавила Совфед в 2011 году, в 2014-м - переизбрана на этот пост после досрочных выборов губернатора Санкт-Петербурга. Ранее спикер заявила журналистам, что не будет проситься на руководящую должность, но если коллеги окажут ей доверие, охотно продолжит выполнять обязанности председателя верхней палаты.

В соответствии с регламентом Совфеда при подтверждении полномочий сенатор должен вновь пройти процедуру избрания на ранее занимаемый пост. В этом случае вопрос о замещении должности включается в повестку дня ближайшего заседания Совета Федерации, а каждый сенатор вправе предложить одного кандидата в спикеры из числа членов палаты. Голосование будет тайным, с использованием бюллетеней или электронной системы. "Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа членов Совета Федерации",- гласит регламент.

Валентину Матвиенко выдвинут на пост спикера Совфеда на новый срок

Сам корпус сенаторов после прошедших выборов обновится примерно на 10 процентов, в палате ожидают 16-17 новых представителей губернаторов и заксобраний. Среди них - бывший статс-секретарь, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, он займет место Дмитрия Мезенцева, сложившего полномочия в мае этого года в связи с назначением на пост посла России в Белоруссии. Карасин будет представлять в Совфеде исполнительную власть Сахалинской области. Дипломат родился и большую часть жизни прожил в Москве, но ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла позволяет ему работать сенатором от любого региона России.

Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации

Сама Москва впервые за долгие годы направила в Совфед нового представителя от законодательной ветви власти. Мосгордума седьмого созыва делегировала в верхнюю палату Инну Святенко. Она придет на смену одному из самых опытных российских парламентариев - Зинаиде Драгункиной, депутату МГД аж шести из семи созывов. Драгункина оставит пост председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Новый сенатор прибудет из Севастополя - Ольгу Тимофееву сменит бывший спикер севастопольского парламента Екатерина Алтабаева. Остальные крымчане продолжат работу в Совфеде, в частности Сергей Цеков и Ольга Ковитиди подтвердили свои полномочия по итогам выборов Государственного совета и главы Республики Крым соответственно. Зампред Комитета СФ по обороне и безопасности Баир Жамсуев стал сенатором от третьего подряд главы Забайкальского края, в этом году его делегировал в палату новый губернатор Александр Осипов. Процесс формирования Совфеда еще не завершен, в ряде регионов избранные губернаторы и заксобрания пока не определились с кандидатами в сенаторы.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации
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