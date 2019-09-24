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Рубрика: Легковые авто

Toyota RAV4 может получить версию GR Sport

Текст: Евгений Костин
Фото: www.bestcarweb.jp Фото: www.bestcarweb.jp
Фото: www.bestcarweb.jp

Японское издание Bestcar сообщает о том, что у Toyota RAV4 может появиться версия GR Sport, которая в настоящее время доступна из всей линейки кроссоверов только для модели Harrier.

Напомним, Gazoo Racing занимается созданием "заряженных" версий автомобилей Toyota. И деятельность подразделяется на несколько направлений: GR Parts - выпуск запчастей для вторичного рынка, GR Sport - минимальная доработка серийных автомобилей, а GR - более серьёзная, с возможным вмешательством в управляющую электронику, GRMN - подготовка полноценных спорткаров.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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GR Sport можно сравнить с комплектацией Drive Active седана Granta, который выпускается "Lada Спорт": новый обвес в спортивном стиле, перенастроенная подвеска и уникальная отделка салона. У Toyota RAV4 в версии GR Sport набор изменений будет аналогичным.

Появиться такой кроссовер может в 2021 году. Однако здесь возникают сомнения, ведь примерно в этот же период RAV4 должен пройти небольшой рестайлинг в соответствие со своим жизненным циклом. Поэтому вариантов в таком случае два: либо GR Sport подготовят уже для обновлённой модели, либо спорт-версия станет альтернативой рестайлингу.

Напомним, что новый Toyota RAV4 в скором времени доберётся до России. Производство автомобиля наладят на заводе компании в Санкт-Петербурге, запуск запланирован на октябрь.

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#Lada #Toyota