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24.09.2019 14:47
Рубрика: Легковые авто

Volvo S60 добирался до российских клиентов четыре месяца

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo Car Russia сообщает, что поставки седана S60 в нашу страну стартовали, и на этой неделе дилеры начнут выдавать автомобили клиентам. На данном этапе 30% от общей квоты для рынка РФ уже зарезервировано. В компании говорят, что новая модель поможет укрепить позиции бренда в сегменте премиальных среднеразмерных седанов.

Напомним, старт приёма заказов на Volvo S60 был объявлен в конце мая 2019 года. Самая доступная версия переднеприводного седана с бензиновым 190-сильным двигателем и автоматической коробкой передач стоит от 2 350 000 рублей.

Фото: Руслан Антипов / РГ
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Полноприводные S60 оснащены бензиновым T5 мощностью 249 л.с., цена на них стартует от 2 770 000 рублей. Для сравнения, прайс на Mercedes-Benz C-Class начинается от 2 450 000 рублей, Audi A4 можно купить минимум за 2 125 000 рублей, BMW 3 Series - за 2 520 000 рублей, а Jaguar XE - 2 961 000 рублей.

В стандартной комплектации Volvo S60 оснащён комплексом систем безопасности City Safety, которые позволяют предотвратить столкновение с пешеходом, животным и автомобилем за счёт автоматического экстренного торможения.

Производство S60 налажено на заводе в США. Премьера модели нового поколения состоялась летом 2018 года.

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#Volvo