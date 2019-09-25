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25.09.2019 09:57
Рубрика: В мире

Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей Конгресса о запуске процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью журналу People.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента

По словам главного соперника Трампа на выборах США в 2016 году, он "предает страну ежедневно", и вопрос импичмента поднимается исключительно в целях национальной безопасности.

"Я выступаю за начало импичмента. Не могу сказать, что быстро или легко пришла к такому решению, но считаю, что это чрезвычайная ситуация", - цитирует издание слова экс-госсекретаря США.

Клинтон также отметила, что такое мнение у нее сложилось после якобы имевшей место со стороны главы Белого дома попытки заручиться поддержкой украинского президента Владимира Зеленского с целью подорвать позиции бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на военную помощь.

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"Президент (Дональд Трамп, - прим. "РГ") ежедневно предает нашу страну. Этот человек представляет собой реальную опасность для будущего Соединенных Штатов", - добавила политик.

Напомним, ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной для столь крайних мер стало предполагаемое давление американского лидера на украинского коллегу с целью использовать Украину для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена. По словам Пелоси, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал национальную безопасность и целостность выборов.

В мире США Хиллари Клинтон Дональд Трамп
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