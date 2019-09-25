Киев разрешил опубликовать стенограмму переговоров Зеленского и Трампа

Власти Украины дали согласие на обнародование записи переговоров президента страны Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.

Ранее он заявил, что намерен 25 сентября опубликовать полную запись переговоров с Зеленским. Это заявление Трамп сделал на фоне требований демократов из Палаты представителей Конгресса США начать процедуру расследования с целью вынесения ему импичмента. Публикация переговоров, как написал Трамп, была согласована с Киевом через госсекретаря США Майкла Помпео.

Глава Белого дома решился на такой шаг, рассчитывая положить конец скандалу, который разгорелся в Вашингтоне после того, как в американскую прессу просочились слухи о якобы неправомерных заявлениях Трампа во время этих переговоров.

"Разрешил завтра опубликовать полную, рассекреченную, неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским, - написал Трамп в Twitter. - Вы убедитесь, что это был дружественный и абсолютно уместный звонок".