Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".

"Что бы дальше ни происходило, в американской истории Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - написал Климкин в Twitter.

"Зато теперь все понимают, на что способна Украина", - добавил он.

Речь идет о начале расследования касательно возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу. О начале такой процедуры 24 сентября заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Причиной стало якобы имевшее место давление в телефонных переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Трамп пообещал заморозить военную помощь Украине, а чтобы ее возобновить, он, как утверждается, попросил Зеленского провести расследование в отношении трех миллионов долларов для Хантера Байдена. Он входил в совет директоров одной из крупных энергокомпаний Украины во времена правления Петра Порошенко.

Отец Хантера Джо Байден - один из соперников Трампа на президентских выборах 2020 года. Сам Трамп назвал эти обвинения клеветой и "охотой на ведьм", а также пообещал обнародовать полную расшифровку беседы с Зеленским.