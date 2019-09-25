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25.09.2019 10:53
Рубрика: В мире

Большинство американцев пока не поддерживает импичмент Трампу

Текст: Константин Волков
На настоящий момент идею вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу поддерживают порядка 190 членов Палаты представителей США, а примерно 265 выступают против или воздерживаются от высказывания своего мнения. Между тем, для принятия решения о возбуждении судебного обвинения в отношении главы государства требуется согласие 218 членов нижней палаты (половина плюс один). Собрание всех членов Палаты по этому вопросу намечено на 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 Мск) 25 сентября.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

При этом, согласно экстренно проведенным опросам среди американцев, лишь 39 процентов зарегистрированных избирателей поддерживают эту идею, а 47 процентов выступают против. 44 процента сказали, что ничего не знают об "украинской истории", которая стала поводом для заявлений о возможности импичмента, сообщает Reuters.

В ближайшее время шесть комитетов Палаты представителей начнут расследование, чтобы выяснить, существуют ли предпосылки для импичмента.

Фото: AP Photo/Richard Drew
Трамп создал группу по защите себя от импичмента

В пользу такого решения начали высказываться и политики-соперники Трампа. Первой выступила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, главный соперник Трампа на президентских выборах 2016 года.

Поводом для инициирования расследования, которое должно определить, есть ли основания для вынесения импичмента, послужили телефонные переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявили демократы из нижней палаты во главе со спикером Нэнси Пелоси, лидер США обратился за помощью к иностранному государству, чтобы нанести вред своему политическому сопернику на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах. Речь идет о том, что Трамп на днях в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы попросил его расследовать деятельность Хантера Байдена - сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. В противном случае, якобы намекнул Трамп, он блокирует выделение Украине военной помощи.

Во времена правления на Украине Петра Порошенко Байден-младший входил в состав совета директоров крупной украинской энергетической компании, тогда как Байден-старший имел прямое отношение к политике Вашингтона в отношении Киева. Есть подозрения, что украинская сторона могла "отмывать" порядка 3 миллионов долларов для Хантера Байдена, об этом заявил ранее Рудольф Джулиани, адвокат Трампа.

Сам Трамп назвал происходящее "охотой на ведьм" на фоне его удачного выступления на проходящей сейчас в Нью-Йорке Генассамблее ООН и пообещал обнародовать 25 сентября "полностью рассекреченную и неискаженную" запись переговоров с Зеленским.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН

Впрочем, для демократов эти переговоры стали лишь поводом для заявления о возможном импичменте, поэтому Трампу, скорее всего, попытаются припомнить все, включая выпады против мигрантов, высказывания в отношении цветных конгрессменов и многое другое, чтобы попытаться достичь положительного решения в вопросе подготовки импичмента.

При этом сам импичмент не обязательно будет означать отставку Трампа, цитирует ТАСС разъяснение одного из помощников в аппарате республиканцев в Сенате США. По его словам, Сенат, где большинство у республиканцев, не допустит этого. Он также напомнил, что демократы уже три раза вносили в Палату представителей предложение об импичменте, но ни разу не набрали нужного числа голосов (в настоящее время республиканцы занимают 53 кресла в Сенате из 100).

Справка "РГ"

Импичимент по американским законам может быть объявлен должностному лицу, если его признают виновным в измене, взятках и других тяжких преступлениях или проступках. Выдвинуть импичмент может только Палата представителей. Затем юридический комитета этой Палаты расследует доказательства, и если признает их убедительными, то направляет обвинительное заключение на рассмотрение полным составом нижней палаты. Для утверждения обвинения нужно простое большинство членов Палаты представителей, то есть 218 голосов. Если это происходит, дело переходит в Сенат, а там начинается судебный процесс, на котором Палата представителей выступает обвинением, а Сенат - присяжными. Для согласия на импичмент требуется не менее двух третей голосов сенаторов (67 человек).

За всю историю США процедура импичмента была инициирована три раза. Эндрю Джонсону в 1868 году, Ричарду Никсону в 1975 году и Биллу Клинтону в 1998-99 годах. Но Сенат оправдал Джонсона и Клинтона, а Никсон сам ушел в отставку, не дожидаясь обсуждений.

В мире США Дональд Трамп
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