Окей, Лаура: Skoda представила конкурента "Алисы"

Помощник, а точнее помощница по имени Лаура, теперь доступна на кроссовере Skoda Kamiq и хэтчбеке гольф-класса Scala. В компании говорят, что ассистент понимает естественную речь и уже выучил шесть языков.

Голосовой помощник предлагается на мультимедиа Amundsen в топовых комплектациях. Для активации достаточно сказать "Окей, Лаура". В базе данных загружены английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и чешский языки, причём "Лаура" понимает даже сложные диалекты.

Функционал новинки аналогичен "Алисе" от Яндекса: включит музыку, найдёт необходимую информацию в Сети, проложит маршрут до необходимого места, прочитает вслух пришедшее сообщение и так далее. Как "Лаура" справляется со своими задачами, Skoda показала на видео.

В будущем список моделей, на которых будет доступен прогрессивный ассистент, расширят. Также Skoda продолжит работу над увеличением функционала системы.

Напомним, в ближайшее время нас ждёт мировая премьера нового поколения Skoda Octavia, которая запланирована на ноябрь, а что касается непосредственно нашего рынка, то в 2020 году в России появится Skoda Rapid второй генерации.