Репортеры "СОЮЗа" разузнали, как идет учеба по уникальной совместной магистерской программе МГУ и БГУ

Гулкие коридоры Шуваловского корпуса МГУ им. М.В. Ломоносова. Поднимаемся на четвертый этаж - здесь находится исторический факультет университета, один из самых престижных гуманитарных факультетов в стране.

Навстречу нам - стайка студентов. А может, среди них есть и белорусы - те, кому посчастливилось поступить на двухлетнюю уникальную российско-белорусскую магистерскую программу "История белорусской диаспоры", разработанную историческими факультетами МГУ имени М.В. Ломоносова и Белорусского государственного университета? Ту самую, выпускникам которой впервые в истории межуниверситетского сотрудничества Союзного государства выдадут два диплома о высшем образовании. Кстати, в планах университетов - открытие и других подобных программ.

Увы, пока белорусских магистрантов в МГУ нет: оказалось, первый семестр ребята учатся каждый в своем университете. Там же сдают зимнюю сессию. Но запланирован дистанционный онлайн-курс, в котором лекции будут читать преподаватели МГУ. А вот во втором семестре, с февраля следующего года, россияне отправятся на совместную учебу в Белорусский госуниверситет, и летнюю сессию все - и россияне, и белорусы - будут сдавать уже в Минске.

Второй же год обучения начнется для всех ребят в Москве, и, соответственно, сессию все будут сдавать в МГУ. Непростыми будут и выпускные испытания: магистерскую диссертацию, которую студенты будут писать в течение двух лет под руководством преподавателей сразу двух истфаков, им предстоит защищать перед комиссиями МГУ и БГУ.

Мы, конечно, поинтересовались не только учебным процессом, но и житейскими вопросами - как со стипендией, что с общежитием? Как заверили нас на истфаке МГУ, все студенты - и белорусы, и россияне - после зачисления пользуются равными правами, в том числе в получении общежития и стипендии. Когда ребята учатся в МГУ, они получают здесь стипендию и общежитие, соответственно, представляет МГУ. Когда обучение проходит в БГУ, то все происходит зеркально.

Заметим, что поступать на эту магистерскую программу могли все желающие, успешно завершившие обучение в бакалавриате или специалитете в России или Беларуси. Однако экзамены были сложные, пришлось сдавать их... в двойном размере!

"Чтобы поступить на совместную магистерскую программу, я сначала сдала вступительные экзамены в родных стенах МГУ, а потом поехала сдавать экзамены в БГУ. Это было очень волнительно, все новое, - поделилась своими впечатлениями Екатерина Патрина, российская студентка магистерской программы. - Белорусы встретили очень хорошо, во всем помогали. Экзамены были сложные - 90 билетов. Но мне очень хотелось поступить, ведь иметь сразу два диплома ведущих вузов России и Беларуси очень круто! Все мои родственники теперь гордятся, что я поступила не только в МГУ, но и в БГУ. Сейчас я хожу на занятия в МГУ, программа очень интересная! У нас идут лекции и семинары не только по истории белорусской диаспоры, мы получаем широкий спектр исторических знаний. И я с нетерпением жду, когда поеду учиться к своим белорусским коллегам".

Как рассказала нам руководитель лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ Оксана Солопова, учебный план действительно очень насыщенный, он включает в себя дисциплины теоретического блока, спецкурсы и практико-ориентированные курсы. Магистранты изучат исторические особенности развития диаспор, их современное состояние, место и роль белорусской диаспоры в мире, специфику традиционной культуры этнических общностей, религиозные традиции, опыт межнационального взаимодействия народов Союзного государства, стран ближнего зарубежья, Европы и Америки, основы теории и практики коммуникации национально-культурных общественных объединений, взаимоотношения государства и диаспор и многое другое.

Все студенты - и белорусы, и россияне - после зачисления пользуются равными правами

"Для нас главный принцип этой совместной магистратуры - используя лучшие образовательные ресурсы двух университетов, подготовить высококвалифицированные кадры, обладающие высоким уровнем владения иностранными языками, отличными знаниями по теории и практике диаспоральных исследований, истории белорусской диаспоры и опытом межнационального взаимодействия, - отметила Оксана Солопова. - То, что ребята за время магистратуры будут учиться в Минске и Москве, проходить здесь практики, смогут почувствовать атмосферу двух исторических факультетов, главных вузов России и Беларуси, стать частью университетского сообщества, это бесценно. Кроме того, совместная магистерская программа открывает дополнительные возможности для сотрудничества коллегам исторических факультетов МГУ и БГУ, для совместных публикаций, в том числе в высокорейтинговых журналах двух стран, для разработки новых и совершенствования имеющихся учебных курсов, для подготовки научных и учебно-методических работ".

По словам Оксаны Солоповой, сотрудничество двух ведущих университетов продолжается уже многие годы. Университеты связывают общая история, учителя, научные школы, а теперь и общие образовательные проекты. Многие годы на истфаке МГУ ведется подготовка студентов по учебно-научному направлению "История Беларуси и белорусской диаспоры", с 2004 года осуществляется преподавание белорусского языка. В 2015 году на истфаке МГУ открылись лаборатория истории диаспор и магистерская программа "История диаспор и миграционных процессов". А в этом году, уже в начале октября, в МГУ пройдут очередные Дни дружбы МГУ и БГУ и Форум Ассоциации ректоров вузов России и Беларуси.

Из истории вопроса

Осенью 2018 года в МГУ имени М.В. Ломоносова ректором университета академиком Виктором Садовничим и ректором Белорусского государственного университета профессором Андреем Королем в развитие Договора о сотрудничестве двух вузов был подписан меморандум "Об учреждении совместных магистерских программ МГУ и БГУ". Торжественное подписание состоялось в рамках первых в истории Дней дружбы МГУ и БГУ и Первого межуниверситетского форума Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы". Сразу после подписания была создана российско-белорусская рабочая группа, которая весь учебный год вела работу по разработке учебных планов, программ дисциплин и других необходимых документов. Работа велась при содействии ФНКА Белорусов России.

В рамках VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий и ректор Белорусского госуниверситета Андрей Король подписали Соглашение о Международной российско-белорусской совместной магистерской программе с двумя дипломами "История белорусской диаспоры".