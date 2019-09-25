Армия подписчиков "РГ" пополнилась героями газетных публикаций

В минувшие выходные жители кубанской столицы отмечали день рождения города, основанного 226 лет назад. Праздник прошел под девизом "Краснодар объединяет". Его программа включала свыше 150 различных массовых и зрелищных мероприятий. Они проходили в парках, скверах и на площадях в разных концах города. Одной из главных площадок традиционно стала Пушкинская площадь, куда народ потянулся уже с субботнего утра. Именно здесь состоялась акция "Российской газеты", приуроченная ко Дню города.

Мы предложили гостям и жителям Краснодара оформить подписку на наши издания (ежедневный выпуск "РГ", "РГ-Неделя" и журнал "Родина") со скидкой 60 процентов. Информация об этом была опубликована в газете, а некоторые герои публикаций получили персональные приглашения от редакции. И вышло так, что к полудню возле подписной палатки "РГ", установленной на углу улиц Пушкина и Советской, было, что называется, не протолкнуться. Сюда пришли и жители других районов края.

Так, из Новороссийска прибыла целая делегация из представителей сразу двух семей. Многодетная мама Елена Яшина приехала вместе с мужем, Виктором Жигайловым, и дочками - Настей и Дашей.

- У нашего старшего сына занятия, поэтому он не смог приехать, - поясняет Елена. - Илюша стал курсантом морского университета, вчера он присягу принимал. Журнал "Родина" мы специально для него выписываем, а "Российскую газету" будем читать всей семьей. Ведь благодаря вашей поддержке удалось отстоять свой дом.

Об этой истории мы узнали из письма в редакцию. В результате журналистского расследования появился материал, вызвавший большой резонанс ("Соседский прихват", "РГ" от 27.07.2019). В нем рассказывалось о том, как семья высокопоставленной чиновницы мэрии Новороссийска добилась через суд решения о сносе строящегося по соседству дома для многодетной семьи, который якобы мешал им. И только после вмешательства "РГ" и Уполномоченного по правам ребенка президиум краевого суда, изучив дело, отменил предыдущее решение о сносе дома. Гражданское дело направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая в конце августа отказала в удовлетворении иска, поданного супругом чиновницы. Как указано в решении, не были "представлены доказательства нарушения его прав возведением объекта капитального строительства со стороны ответчика".

- Из-за тяжбы мы три года не могли оформить дом, в строительство которого вложен материнский капитал, - говорит Виктор. - Теперь, наконец, сможем это сделать. Новостройка в равных долях будет оформлена на Лену и троих детей. Огромное спасибо "Российской газете" за то, что помогла защитить наши права и отбиться от надуманного иска.

После вмешательства "РГ" и Уполномоченного по правам ребенка краевой суд отменил решение о сносе дома многодетной семьи

На призыв "РГ" помочь многодетной семье откликнулся и новороссийский адвокат Алексей Сазонов. В свое время для его мамы-пенсионерки Валентины Сазоновой земельный спор с соседом Игорем Пыленко в бытность его председательства в Октябрьском районном суде города-героя обернулся уголовным преследованием. На то, чтобы доказать невиновность, у малолетней узницы фашистских концлагерей ушло пять лет. А недавно выяснилось, что мэрия Новороссийска передала этой же семье еще 1,5 сотки природоохранной федеральной земли. На эту территорию как раз выходит калитка Сазоновых, также на ней установлен электрический столб. Чтобы не остаться без света и выхода к морю, Валентина Михайловна была вынуждена оспорить в суде незаконные действия администрации.

- После публикации в газете администрация Новороссийска отменила решение о выделении соседней семье дополнительного участка, - поясняет Сазонов. - Теперь, надеемся, решением суда кадастровая запись о праве собственности на эту землю будет признана незаконной.

Алексей Сазонов оформил подписку на полный комплект "РГ".

- Как малолетней узнице фашистских концлагерей, маме почтальон два раза в месяц бесплатно приносит еженедельную "толстушку", - поясняет он. - Ну а я слежу за материалами ежедневного выпуска. До сих пор читал его в интернете, а теперь решил оформить подписку. Ведь газета постоянно публикует материалы, которые становятся хорошим подспорьем в работе юриста. У нее правозащитный уклон, что лично мне очень нравится.

Действительно, мы много пишем о защите прав человека, особенно детей. И стараемся следить за судьбами героев статей. Две августовских публикации были посвящены ситуации вокруг детских парусных школ олимпийского резерва ("Сорвали парус", "РГ" от 13.08.2019 и "Неспортивный интерес", "РГ-Неделя-Кубань-Кавказ" от 14.08.2019). В них рассказали о том, как в столице Кубани при активном участии депутата Госдумы Натальи Костенко, а также городских и краевых властей удалось сохранить для ребят яхт-клуб "Парус", расположенный на территории Краснодарского водохранилища, а в Анапе с подачи местных чиновников пустили под снос единственный городской яхт-клуб имени адмирала Ушакова.

- Ваша публикация имела большой резонанс далеко за пределами края, - считает руководитель краевого Центра олимпийской подготовки водных видов спорта Алексей Асташин. - Прочитали статью "РГ" и в полпредстве президента по ЮФО, после чего взяли на контроль ситуацию с выделением на побережье участков для тренировок яхтсменов.

Юные спортсмены на встречу с корреспондентами "РГ" пришли вместе с родителями и тренерами. 12-летняя Вероника Майстренко сказала, что мечтает победить на чемпионате мира.

- Это реальная цель, - считает Алексей Асташин. - Ведь Вика в прошлом году выиграла первенство России в своей возрастной группе. На Кубани есть огромный потенциал для успешного развития парусного спорта. И задача взрослых - поддерживать юных спортсменов.

Вернули к детям

Вечером, накануне празднования Дня города, из СИЗО вышла Виктория Ююкина. Почти полтора года женщина, обвиненная в убийстве пьяного мужа, провела под стражей. У нее осталось трое детей, двое из которых - несовершеннолетние. О случившемся мы узнали от старшего сына, 22-летнего Жени. Когда он попытался переоформить неприватизированную квартиру, всплыл почти 300-тысячный долг по квартплате. Дети могли остаться без жилья. За помощью мы обратились к координатору правозащитного проекта "Право-45" Алексею Аванесяну. При его участии удалось найти выход не только из сложной квартирной ситуации, но и добиться переквалификации предъявленного многодетной матери обвинения на менее тяжкую статью. Шесть адвокатов бесплатно защищали Викторию. Вот их имена: Алексей Аванесян, Кондрат Горишний, Янна Галаган, Валентина Перебякина, Людмила Александрова и Феликс Вертегель.

Всем им Виктория безмерно благодарна. А Женя в минувшую субботу оформил льготную подписку на полный комплект "РГ".