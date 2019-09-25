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Рубрика: Власть

В Госдуме настаивают на системном ответе США на невыдачу виз

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предложение по отмене в России лотереи грин-карт в ответ на невыдачу американских виз делегатам на Генассамблее ООН. Это предложение может быть рассмотрено, не исключил Слуцкий. Но необходим именно системный ответ, уверен он.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Американская сторона сослалась на технический характер возникшей ситуации, но в МИД это объяснение сочли несостоятельным. Всего визы не получили десять членов делегации, в том числе и Леонид Слуцкий.

В Госдуме задумались, как реагировать. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил о намерении обратиться в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве российской реакции на американский шаг. Об этом он заявил РИА Новости.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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Однако глава того же комитета, по его собственному признанию, все же является "сторонником более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве".

- Реагировать на явно недружественные и провокационные действия американской стороны, по моему мнению, нужно системно, - заявил Слуцкий журналистам. - И главная цель здесь - остановить нездоровую раскрутку антироссийского маховика, запущенного еще администрацией Обамы.

Впрочем, он не исключил, то предложение по грин-картам может быть рассмотрено.

В целом же ситуация с невыдачей виз США части российской делегации на 74-ю сессию абсолютно возмутительна, считает Слуцкий.

- В Госдепе настолько зашлись в общей антироссийской истерии, что стали проявлять прямое неуважение к ООН, полностью забыв про свои международные обязательства как страны пребывания штаб-квартиры организации, - заявил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США
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