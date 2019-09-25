В Госдуме настаивают на системном ответе США на невыдачу виз

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Американская сторона сослалась на технический характер возникшей ситуации, но в МИД это объяснение сочли несостоятельным. Всего визы не получили десять членов делегации, в том числе и Леонид Слуцкий.

В Госдуме задумались, как реагировать. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил о намерении обратиться в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве российской реакции на американский шаг. Об этом он заявил РИА Новости.

Однако глава того же комитета, по его собственному признанию, все же является "сторонником более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве".

- Реагировать на явно недружественные и провокационные действия американской стороны, по моему мнению, нужно системно, - заявил Слуцкий журналистам. - И главная цель здесь - остановить нездоровую раскрутку антироссийского маховика, запущенного еще администрацией Обамы.

Впрочем, он не исключил, то предложение по грин-картам может быть рассмотрено.

В целом же ситуация с невыдачей виз США части российской делегации на 74-ю сессию абсолютно возмутительна, считает Слуцкий.

- В Госдепе настолько зашлись в общей антироссийской истерии, что стали проявлять прямое неуважение к ООН, полностью забыв про свои международные обязательства как страны пребывания штаб-квартиры организации, - заявил он.