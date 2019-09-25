В Госдуме оценили шансы на импичмент Трампа

"Я полагаю, что это совершенно сознательный политический шаг, который делается именно сейчас как раз тогда, когда все начинают всерьез задумываться о будущей президентской избирательной кампании", - приводят слова зампреда комитета ГД РФ по международным делам Дмитрия Новикова РИА Новости.

По его мнению, все это делается в рамках политической борьбы республиканцев и демократов. Парламентарий также уверен, что процедура импичмента Трампа "не может быть доведена до конца".

Напомним, что во вторник один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Поводом для этого стал состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы пытался надавить на своего коллегу для начала расследования против сына Байдена.

Трампа эти новости застали в Нью-Йорке, где он принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Twitter американский лидер назвал действия демократов "харассментом президента" и пообещал опубликовать полную расшифровку разговора с президентом Украины.