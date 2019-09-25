Знаток Михаил Скипский поддержал Александра Друзя

Титулованный игрок клуба "Что? Где? Когда?", двукратный обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский прокомментировал возвращение в их ряды Александра Друзя - в глубоко радостных интонациях.

Напомним: магистр Друзь временно выбывал из клуба на фоне скандала с предполагаемыми махинациями на другой интеллектуальной телепрограмме - викторине "Кто хочет стать миллионером?" - после того, как редактор шоу обвинил магистра Друзя в попытке подкупа.

Через некоторое время Друзь извинился (при этом не все поверили в его искренность). А на этой неделе сайт клуба анонсировал его возвращение.

Что одобрили и Анатолий Вассерман, и знаток Аскеров, и знаток Скипский.

"Мне кажется, это прекрасно", - приводит RT слова Скипского, который напомнил, что следующий сезон игры, на котором магистр Друзь вновь вольется, - юбилейный

"Без Александра Друзя это было бы странное мероприятие, потому что он - живой символ программы, лучший игрок за всю историю передачи, самый титулованный", - акцентирует знаток, риторически вопрошая: "Сколько можно наказывать человека за несовершенный поступок?".

"Чем больше сильных игроков будет играть, чем больше людей вернется, тем лучше", - уверен Скипский.