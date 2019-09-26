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26.09.2019 09:31
Рубрика: Легковые авто

Пикап Peugeot появится благодаря китайцам

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Changan. Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Changan.

Пикапы на некоторых рынках востребованы, и борьба за покупателя обязывает создавать модели в этом сегменте. Ещё в 2017 году стало известно, что Peugeot выпустит пикап. Теперь стало известно, когда это случится, по крайней мере на одном из стратегических рынков.

Управляющий директор Peugeot Citroen в Южной Африке Ксавье Гобиль в беседе с изданием Carmag сказал следующее: "Я видел опытный образец и могу точно сказать, что автомобиль появится в этом регионе в 2021 году. Пока не решён вопрос реализации: через дилеров легковых автомобилей или же в салонах, где представлены коммерческие модели".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Два года назад Peugeot и китайский автопроизводитель Changan подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривалась разработка платформы, ориентированной в том числе на создание однотонного пикапа. В мае 2019 года Changan представила Kaicene F70 длиной 5330 мм с грузовой платформой размерами 1600 х 1595 х 500 мм. Это больше, чем предлагает Nissan Navara или Toyota Hilux. "Китаец" комплектуется дизелем объёмом 2.5 литра от Isuzu, но у близнеца с шильдиком Peugeot будет, разумеется, свой мотор.

Стоит отметить, что у Peugeot уже есть пикап, и если вы о нём не слышали, то только потому, что он продаётся исключительно в Южной Африке: модель называется Pick Up и является перелицованной копией Dongfeng Rich, который в свою очередь создан на базе старенького Nissan Navara.

Всё больше и больше автопроизводителей создают пикапы. Ранее "Российская газета" сообщала, что Hyundai и Kia продолжают работу по созданию однотонного пикапа - он может появиться в 2020 году. Остаётся пожелать, чтобы он не был таким провальным, как Mercedes-Benz X-Class.

Фото: Пресс-служба Changan.
#Peugeot #Changan