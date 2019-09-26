"Взбунтовавшийся подросток": Мила Кунис радикально сменила имидж

Американская актриса Мила Кунис вслед за Анджелиной Джоли тоже стала блондинкой: на последних фото папарацци Мила, которую ранее мы наблюдали почти исключительно шатенкой, радикально посветлела, да с зелеными переливами.

И если Джоли преобразилась ради новой роли - первой в своей карьере супергероини, то перемену имиджа Кунис связывают с треволнениями в ее жизни - публикацией скандальных мемуаров Деми Мур, бывшей жены супруга Милы актера Эштона Кутчера. В которых тот вновь предстает далеко не с самой лучшей стороны.

В результате Кутчера, заклейменного Мур половым маньяком и изменником коварным, опять массированно принялись клевать в Сети. При этом достается на орехи и Миле. Мол, как ты вообще связалась с таким типом?

Кунис на происходящее не реагирует в плане комментариев. Но, как предположили "аналитики", смена имиджа может быть напрямую связана с текущими событиями. Наблюдатели отметили: с новой прической актриса стала похожа на "взбунтовавшегося подростка".

Omg her new haircolor 😱😱 don't worry guys it is for her new movie. #MilaKunis pic.twitter.com/RYUuDY7OR5 — MILAUPDATE (@MilaUpdate) 24 сентября 2019 г.

Кристофер Эштон Кутчер родился в 1978 году в Айове, его отец работал в General Mills, мать - в Procter & Gamble, оба были крайне консервативными католиками.

Играл в школьных постановках. В кино дебютировал в 1999-м. Первая заметная роль - культовая сюрреалистическая молодежная комедия "Где моя тачка, чувак?".

Некоторое время состоял в связи с актрисой Бриттани Мерфи, которая тяжело переживала, когда он внезапно бросил ее ради актрисы Деми Мур. А потом умерла при странных обстоятельствах.

С актрисой Кунис начал встречаться в 2012-м. В 2016-м у пары родился второй ребенок, сын, которого они назвали Димой.