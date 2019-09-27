ДТП с пешеходом: когда водитель может потребовать компенсацию

Неприятная ситуация: вы попали в ДТП с пешеходом. Можно ли потребовать с него компенсацию за пострадавший автомобиль? На этот вопрос ответил член Ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев.

В случае, если в ДТП виновен водитель, ему придется полностью возместить причиненный вред - как физический, так и моральный.

ПДД предусматривают, что пешеход имеет преимущество в движении относительно автомобиля только при переходе дороги по пешеходному переходу и на территории жилых зон.

Поэтому, как уточняет aif.ru со ссылкой на Румянцева, если человек, например, решил перебежать через оживленную трассу вне перехода, он однозначно нарушил правила. И, если случится ДТП, виновен будет пешеход. Но водитель все равно должен будет оплатить компенсацию за вред, причиненный жизни или здоровью. Все дело в том, что автомобиль - источник повышенной опасности, а потому нанесенный им вред оплачивается в первую очередь.

В возмещении вреда виновнику аварии может быть отказано - если в суде докажут, что у пешехода был умысел. Это предусматривает статья 1083 Гражданского Кодекса РФ. Пример - если пострадавший кинулся под машину намеренно. Но доказать это довольно сложно.

Бывают ситуации, когда сам пешеход-нарушитель не пострадал, но ДТП все-таки произошло. Водитель сумел вывернуть руль и врезался в другие машины или столб. Все это зафиксировал видеорегистратор.

В этом случае в суде можно будет доказать, что пешеход создал опасность для дальнейшего движения автомобиля по полосе. И водитель был вынужден совершить маневр, который привел к аварии. Ущерб в полном объеме должны будут взыскать с пешехода.

Но есть один важный нюанс: пешеход может скрыться, а потому установить его личность и привлечь к ответственности будет невозможно. Водителю придется ремонтировать автомобиль за свой счет.

Можно ли все-таки попытаться привлечь пешехода-нарушителя, который признан потерпевшим, к материальной ответственности? Конституционный суд РФ ответил на этот вопрос положительно.

Статья 1064 ГК РФ (вместе с другими положениями главы 59 ГК РФ) не освобождает от ответственности потерпевшего, если он сам виновен в неосторожном причинении вреда чужому имуществу, которое представляет собой источник повышенной опасности. Таким образом, для пешеходов не установлены исключения из общих правил об ответственности.

Автовладелец может потребовать возмещения ущерба. Если суд признает факт грубой неосторожности пешехода и отсутствие вины водителя, размер возмещения вреда для потерпевшего может быть уменьшен. Из положенных пешеходу компенсаций вычтут сумму, затраченную на ремонт машины. Либо, как вариант, суд может отказать пострадавшему в возмещении вреда.

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