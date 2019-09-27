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Рубрика: Российский автопром

Внедорожник Chevrolet Niva получил бюджетную версию

Текст: Юрий Зубко

Компания GM-АвтоВАЗ объявила о старте производства своей единственной модели Chevroelt Niva в комплектации "Суперлайт". Новая версия станет самой доступной по цене.

Комплектацию SL можно купить в единственном цвете "Айсберг" (белый неметаллик) с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета. Chevrolet Niva SL в ближайшее время появится в салонах официальных дилеров в России по цене от 523 800 рублей. Что именно вошло в оснащение бюджетной "Шеви Нивы" - не уточняется.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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Напомним, ранее самой дешевой версией являлась L. Такую машину с учетом всех акций можно приобрести от 535 500 рублей.

Не так давно GM-АвтоВАЗ останавливал конвейер из-за низкого спроса на внедорожник.

Chevrolet Niva во всех версиях исполнения оснащается двигателем 1.7 литра мощностью 80 л.с., пятиступенчатой МКП, постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой.

В конце марта внедорожник получил новую мультимедийную систему. "РГ" протестировала обновленный автомобиль.

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