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Александр Калягин: Захаров был великим режиссером и великим гражданином

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    28.09.2019, 16:01
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер, председатель Союза театральных деятелей России Александр Александрович Калягин назвал скончавшегося сегодня Народного артиста СССР Марка Захарова великим режиссером и великим гражданином. А его смерть - колоссальной потерей.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
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"Только что узнал о смерти Марка Захарова, это кошмар, - сказал Калягин в комментарии ТАСС, - Великий режиссер. Великий гражданин. Великий мастер". Добавляя, что можно было еще много назвать превосходных эпитетов.

По мнению Александра Александровича, смерть Захарова - "колоссальная потеря для русского театра, для страны", потому что артист "воспитал потрясающих актеров".

"Этому можно только завидовать", - убежден Калягин. Вспомнив, что в работе Марк Анатольевич "никогда не щадил себя, работал до последнего".

"Я восхищаюсь его талантом", - заключил актер. Вспомнив так же, что Захаров долгое время работал секретарем Союза театральных деятелей и помог ему, Калягину, стать председателем СТД.

Причиной смерти Марка Захарова стало повторное воспаление легких. По предварительным данным, похоронить режиссера могут на Новодевичьем или Троекуровском кладбище Москвы.

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