Названо предварительное место похорон Марка Захарова

Похороны знаменитого режиссёра Марка Захарова, вероятнее всего, пройдут на Троекуровском кладбище.

Такими данными поделился источник в мэрии Москвы.

"По месту ещё определяется, но, скорее всего, будет (похоронен - "РГ-Кинократия") на Троекуровском", - приводит РИА Новости слова источника.

Официально дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

Марк Захаров умер сегодня от повторного воспаления лёгких на 86-м году жизни в Москве.

Уже известно, что его память намерены увековечить власти российской столицы.