Память Марка Захарова увековечат в Москве

Память знаменитого режиссёра Марка Захарова, который умер сегодня на 86-м году жизни от повторного воспаления лёгких, в Москве намерены увековечить городские власти.

Речь идёт о том, чтобы назвать в честь автора культовых фильмов "Формула любви" и "Обыкновенное чудо" улицу.

Кроме того, театр Ленком, где он работал художественным руководителем, может получить его имя. Об этом рассказал глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Также следует подумать о памятнике и памятной табличке, добавил он.

"Марк Захаров умер - это катастрофа для театра Ленком, для нашего российского театра. Здесь не стоит вопрос, говоря о личности Марка Анатольевича, о том, можно ли увековечить память", - приводит ТАСС слова Герасимова, пообещавшего, что Мосгордума инициативу поддержит.

Речь идет и о памятнике, и о памятной табличке, и о возможной улице, и я бы посчитал, что о названии театра - "Ленком" имени Захарова. Много вариантов увековечить память этого выдающегося режиссера и человека", - подчеркнул Герасимов.

Незадолго до кончины состояние здоровья Захарова вызывало серьёзную обеспокоенность. Режиссёра госпитализировали с воспалением лёгких в августе и выписали в начале сентября.