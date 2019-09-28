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Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище

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    28.09.2019, 15:03
Текст:   Козьма Лоханкин

Новодевичье кладбище рассматривается в качестве места похорон режиссёра Марка Захарова, умершего сегодня на 86-м году жизни от повторного воспаления лёгких. Об этом сообщил источник в пресс-службе департамента торговли и услуг правительства Москвы.

"Обращения на имя мэра пока не поступало, но рассматривается Новодевичье кладбище", - приводит РИА Новости слова источника.

Ранее источник в столичной мэрии заявлял, что автора "Формулы любви" и "Обыкновенного чуда" могут похоронить на другом кладбище Москвы - Троекуровском.

Точные дата и место прощания и похорон Захарова объявят позже.

Напомним, власти российской столицы заявили о намерении увековечить память режиссёра.

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