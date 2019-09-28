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Михаил Боярский о смерти Марка Захарова: От нас ушел пласт жизни

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    28.09.2019, 15:45
Текст:   Олег Усков

Народный артист России Михаил Боярский тяжело отреагировал на смерть режиссера, художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова, назвав ее "бедой".

"Я пока еще не очухался. Очередная беда пришла к нам. Ужасно для всех для нас", - сказал Михаил Сергеевич в комментарии РБК.

"Это целый пласт жизни ушел от нас", - отметил 69-летний актер.

Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.

Место похорон режиссера еще не определено. Это могут быть Троекуровское или Новодоевичье кладбище.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены увековечить память режиссера, назвав его именем улицу.

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