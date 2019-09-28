Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Эксперты определили самые популярные марки автомобилей SUV на вторичном рынке.

Как сообщает "Автостат", на первом месте Toyota. За восемь месяцев этого года было перепродано 82 700 кроссоверов и внедорожников японской марки (-1%). На втором месте Nissan. Результат этой компании - 74 800 автомобилей (+5%). Тройку лучших замыкает Lada - 70 000 машин; +1%.

В топ-10 также попали Chevrolet (55 000 штук; +5%), Mitsubishi (48 300 штук; +2%), Hyundai (36 800 штук; +11%), Kia (34 500 штук; +7%), BMW (29 500 штук; +3%), Volkswagen (28 300 штук; +7%) и УАЗ (27 300 штук; +1%).

Всего же с января по август нынешнего года объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом составил 780 800 экземпляров (+4%).

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что Lada 4x4 не теряет популярности на вторичном рынке. За восемь месяцев автомобиль разошелся тиражом в 70 000 экземпляров (с учетом 5-дверной версии).

Кстати, с января по август объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% ниже, чем за январь - август 2018 года. При этом продажи машин российских марок упали на 3,5%, а иномарок - выросли на 1,2%.

Не так давно опрошенные "РГ" эксперты рассказали о том, как российский автопром готовится к новому кризису. Мощности автозаводов в нашей стране на сегодняшний день загружены лишь порядка на 40%. В результате некоторые предприятия в последние годы работают на грани рентабельности или даже в убыток.