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Олег Басилашвили: Уход Марка Захарова - это катастрофа

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    28.09.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал смерть режиссера, художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова катастрофой для всего российского театра. И не только для российского.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Память Марка Захарова увековечат в Москве

"Он всегда олицетворял жизнелюбие, радость жизни, попытку понять и сделать ее лучше", - сказал Олег Валерианович в комментарии ТАСС. Отметив, что Захаров "воспитал замечательных артистов и создал прекрасный театр, который прославился во всем мире".

Басилашвили вспомнил, как Георгий Товстоногов однажды собрал труппу Большого драматического театра в Петербурге и рассказал, как накануне видел в Москве спектакль, поставленный "малоизвестным тогда режиссером Захаровым" и заявил: "Запомните эту фамилию, на нашем горизонте появилась еще одна блистательная режиссерская звезда".

Ранее своей горечью от утраты поделились актер Михаил Боярский, режиссер Владимир Бортко, актер и режиссер Александр Калягин.

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