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Владимир Бортко о смерти Марка Захарова: Такие есть не в каждой стране

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    28.09.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков

Владимир Владимирович Бортко, режиссер, сценарист и актер, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре назвал смерть коллеги, режиссера Марка Захарова невосполнимой потерей.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Особо отметив, что такие профессионалы, как Марк Анатольевич, "есть не в каждой стране и не в каждое время".

"Ужасная новость", - сказал Бортко в беседе с РИА Новости. Добавив, что был знаком с Захаровым "не так тесно, как можно было бы, но тем не менее".

"Я имел честь с ним беседовать. Но суть не в том, что я беседовал с ним, а в том, что я смотрел на то, что он делал", - уточнил Бортко. Отмечая, что это - "очень хорошо, замечательно, это лучшее проявление режиссерского таланта, что на сцене, что в кино".

"Потеря большая, и даже, если хотите, невозместимая", - заключил режиссер "Собачьего сердца" и "Мастера и Маргариты".

Напомним, художественный руководитель "Ленкома" и постановщик легендарных "Формулы любви" и "Убить дракона", скончался сегодня на 86-м году жизни.

Причина - повторное воспаление легких.

Похоронить режиссера могут на Новодевичьем или Троекуровском кладбище.

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