Медведчук обвинил Волкера в "архинепрофессионализме" и вредительстве

Курт Волкер "окончательно и бесповоротно" провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Его отставка является результатом "архинепрофессионализма и откровенного вредительства", заявил глава политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По оценкам оппозиционного политика, спецпредставитель США должен был придерживаться нейтральной позиции, чтобы выстроить отношения со всеми участниками конфликта. "Однако он не только занял позицию одной стороны - экс-президента Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу", - полагает Медведчук.

Заявления Волкера не соответствовали интересам Украины, а также мешали взаимоотношениям США и России, добавил деятель партии.

Между тем по данным источников телеканала CNN, Волкер подал в отставку на следующий день после того, как был обнародован текст жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом спецпредставитель США по Украине фигурировал в жалобе. Теперь Волкера и госсекретаря США Майка Помпео вызвали повесткой в Конгресс на слушания о контактах администрации Трампа с правительством Украины.

Кроме того, стало также известно о том, что Курт Волкер предлагал познакомить адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который интересовался сыном экс-президента США Джо Байдена, работавшего в украинской компании, с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.