Россияне потратили на новые автомобили более 1,5 трлн рублей

На покупку новых легковых автомобилей за восемь месяцев этого года россияне потратили 1 трлн 589 млрд рублей (+7%).

Больше всего денег ушло корейской Kia - 200 млрд рублей. На втором месте японская Toyota, продукция которой обошлась жителям нашей страны в 165 млрд рублей. Тройку лучших замыкает отечественная Lada с показателем 147 млрд рублей.

Как сообщает "Автостат", далее идут Hyundai (142 млрд рублей), Mercedes-Benz (116 млрд рублей), BMW (более 100 млрд рублей) и Volkswagen (более 100 млрд рублей).

Ранее эксперты выяснили, что россияне стали реже покупать роскошные автомобили. Кроме того, "бюджетники" стали самыми популярными автомобилями Москвы.