Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.

Хозяин Белого дома опубликовал видеообращение, в котором назвал попытки демократов сместить его с занимаемой должности "огромным обманом в истории американской политики".

"Демократы хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", - подчеркнул Трамп. При этом он воздержался от жестких высказываний.

Напомним, на прошлой неделе демократы в палате представителей начали процедуру импичмента Трампа, обвиняя его в давлении на иностранных лидеров. Американский лидер все отрицает.