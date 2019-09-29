Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Хозяин Белого дома опубликовал видеообращение, в котором назвал попытки демократов сместить его с занимаемой должности "огромным обманом в истории американской политики".
"Демократы хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", - подчеркнул Трамп. При этом он воздержался от жестких высказываний.
Напомним, на прошлой неделе демократы в палате представителей начали процедуру импичмента Трампа, обвиняя его в давлении на иностранных лидеров. Американский лидер все отрицает.
They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019