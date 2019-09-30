Луценко рассказал о попытках заставить его открыть дело против Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины признался, что неоднократно получал просьбы начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Бадена и его сына Хантера, но всякий раз отвечал на них отказом, так как не имел для этого никаких доказательств. Об этом он заявил в интервью изданию Los Angeles Times.

По его словам, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани дважды встречался с ним и не раз говорил по телефону, интересуясь, какие правонарушения могли совершить Байден и его сын на Украине, есть ли возможность открыть против них дело. "Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов. Я сказал, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица", - отметил Луценко. При этом он добавил, что был готов оказать содействие, если подобное расследование начала американская сторона.

Экс-генпрокурор также обратил внимание, что в определенный момент Джулиани перестал поднимать эту тему, однако вернулся к ней после избрания президентом Владимира Зеленского.

Напомним, в США разразился скандал после того, как СМИ сообщили, что в телефонном разговоре между президентами США и Украины американский лидер пытался оказать давление на собеседника, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении Байдена и его сына, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.

Тревогу поднял некий представитель разведки, который и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента с одним из зарубежных лидеров (имя Зеленского при этом не упоминалось).

Поскольку Байден имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, его однопартийцы полагают, что начало расследования в его отношении может косвенно помочь нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок. В связи с этим была начата процедура импичмента.

Публикация стенограммы разговора подлила масла в огонь, так как в ней собеседники затронули еще и тему помощи Украине, раскритиковав при этом страны Европы. В итоге администрация США приняла решение ограничить доступ чиновников к стенограммам бесед по телефону президента Дональда Трампа с мировыми лидерами.