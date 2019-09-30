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30.09.2019 15:35
Рубрика: Легковые авто

Новый Audi Q3 с полным приводом для России: цена и дата начала продаж

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

В следующем месяце у российских дилеров Audi появятся "живые" экземпляры нового Q3, но у этих машин нет версий с полным приводом - на такие только-только начинают принимать заказы, а доберутся они до клиентов лишь в феврале 2020 года.

Audi Q3 40 TFSI quattro оснащён двухлитровым бензиновым двигателем TFSI мощностью 180 л.с. (320 нм) и 7-ступенчатым преселективным "роботом".

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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В стандартной комплектации полноприводная модификация кроссовера оснащается светодиодными фарами, подогревом передних сидений, датчиками дождя и света, зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, цифровой приборной панелью диагональю 10.25 дюйма, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, системой MMI Radio plus.

Также для Q3 TFSI quattro доступны ещё три версии исполнения: Advance, Design и Sport. Цена самой доступной версии модели - от 2 562 000 рублей.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что в России стартовал приём заказов на Audi Q3 35 TFSI со 150-сильным двигателем и 6-ступенчатым "автоматом", цена на который стартует от 2 253 000 рублей. В следующем году в нашей стране начнутся продажи кросс-купе Q3 Sportback.

Фото: Пресс-служба Audi.
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#Audi