Новый Audi Q3 с полным приводом для России: цена и дата начала продаж

В следующем месяце у российских дилеров Audi появятся "живые" экземпляры нового Q3, но у этих машин нет версий с полным приводом - на такие только-только начинают принимать заказы, а доберутся они до клиентов лишь в феврале 2020 года.

Audi Q3 40 TFSI quattro оснащён двухлитровым бензиновым двигателем TFSI мощностью 180 л.с. (320 нм) и 7-ступенчатым преселективным "роботом".

В стандартной комплектации полноприводная модификация кроссовера оснащается светодиодными фарами, подогревом передних сидений, датчиками дождя и света, зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, цифровой приборной панелью диагональю 10.25 дюйма, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, системой MMI Radio plus.

Также для Q3 TFSI quattro доступны ещё три версии исполнения: Advance, Design и Sport. Цена самой доступной версии модели - от 2 562 000 рублей.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что в России стартовал приём заказов на Audi Q3 35 TFSI со 150-сильным двигателем и 6-ступенчатым "автоматом", цена на который стартует от 2 253 000 рублей. В следующем году в нашей стране начнутся продажи кросс-купе Q3 Sportback.