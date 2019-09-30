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30.09.2019 10:56
Рубрика: Легковые авто

Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления

Текст: Евгений Костин

Автопроизводитель работает над новой опцией для нового Land Rover Defender, которая позволит управлять автомобилем дистанционно, находясь за пределами салона.

В компании уверены, что такой метод позволит преодолевать сложные участки бездорожья точнее и безопаснее, ведь водитель сможет лучше контролировать ситуацию. По словам Стюарта Фрита, главного инженера по продукции, специалисты компании знают, как реализовать эту функцию, и даже было выпущено несколько прототипов.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
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Однако на пути к реализации системы дистанционного управления на серийных внедорожниках есть серьёзная преграда - законодательство. И это при том, что системы, позволяющие припарковать автомобиль при помощи смартфона, официально разрешены. Регулирующие органы хотят больше гарантий безопасности нового ассистента.

Напомним, премьера нового Land Rover Defender состоялась на автосалоне во Франкфурте в начале сентября 2019 года. Автомобиль создан на новой архитектуре, оснащён передовыми системами безопасности и помощи водителю, а также получил гибридную версию. Ранее "РГ" сообщала, когда Defender можно будет купить в России.

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#Land Rover