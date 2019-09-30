Повышенные платежи за воду в Костроме признали незаконными

Прокуратура Костромы признала незаконным выставление жителям областного центра увеличенных платежей за горячую воду с расчетами по нормативу, без учета данных счетчиков.

В Костроме завершилась экстренная прокурорская проверка по факту массовой рассылки жителям увеличенных счетов за горячую воду. В сентябре жители многоквартирных домов Костромы получили платежки за август с выросшими на 500, 1000 и даже 2500 рублей суммами. Это вызвало множественные жалобы горожан, после которых прокуратура начала проверку.

- Факт необоснованности действий "ТГК-2" нашел подтверждение. Они проявили бездействие в выполнении своей работы. Для начисления по нормативу не было оснований. Руководству компании внесено представление и требование о перерасчете, - рассказал "РГ" первый заместитель прокурора Костромы Вадим Алчинов.

Как ранее сообщала "РГ", в этом году власти Костромы заключили концессионное соглашение с компанией "ТГК-2". Согласно документу, бывшее имущество МУП "Городские сети" перешло в ведение частной фирмы, которая взяла на себя обязательства по обслуживанию и ремонту изношенных муниципальных труб. Привлечь к работам частного инвестора власти решили потому, что в городской казне не хватало средств. Без должного ухода сети ветшали, количество аварий росло.

Передача сетевого хозяйства произошла с 1 августа. Уже в сентябре потребители, не передавшие показания приборов учета новому поставщику услуги, ощутили разницу на собственном кармане.

После прихода квитанций в офисах ТГК-2 выстроились огромные очереди. Чтобы успокоить горожан, мэрия тут же организовала обучающий семинар для старших по домам и председателей ТСЖ, на котором чиновники разъяснили им все детали подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону и проблемы начисления платы за коммунальные услуги в связи с переходом на единый тариф за отопление в рамках концессионного соглашения.

Для помощи жителям власти Костромы организовали "горячую линию" по вопросам начисления платы за предоставление услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Обращаться за разъяснениями можно в информационную службу ЖКХ по телефону 39-04-04, в планово-экономический отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефонам 51-44-72 или 31-05-06.