Повышенные платежи за воду в Костроме признали незаконными

Новости

В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году "корабль-призрак" 14:40
В ЦФО объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды 14:38
На Монблане сохраняется угроза схода ледника 14:36
В Перми после пропажи школьницы завели дело об убийстве 14:35
Опубликован список участников пленарного заседания Российской энергетической недели 14:31
На Кубани мужчина ранил себя ножовкой в начальном классе школы 14:31
Собянин предложил новые меры поддержки развития электротранспорта 14:29
В Петербурге наказали пьяных авиадебоширов 14:29
Под Тамбовом поставят памятник Марии Мордасовой 14:29
В Крыму угнали и разбили Mercedes министра ЖКХ 14:28
Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей 14:14
Лавров: Уровень сотрудничества России и Китая беспрецедентен 14:13
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 14:12
Валерий Гергиев стал первым Почетным гражданином Северной Осетии 13:58
Названы самые популярные этим летом у иностранцев места России 13:50
МВД Башкирии проверит сообщения о подрыве щенков подростками 13:40
Пенсии по гособеспечению вырастут в 2020 году на 7 процентов 13:37
В Совфеде осудили решение Бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве 13:37
Названы второстепенные факторы, влияющие на выдачу кредита 13:30
В Севастополе сформирован новый состав правительства 13:26
В Египте раскопали храм "самого плохого" фараона 13:24
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 13:15
Видео: Туристы из Уфы застряли на канатной дороге у Эльбруса 13:15
Ученые нашли причину врожденного нистагма 13:08
Эксперт об электронных правах: логичное развитие цифровизации жизни 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 14:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Повышенные платежи за воду в Костроме признали незаконными

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Прокуратура Костромы признала незаконным выставление жителям областного центра увеличенных платежей за горячую воду с расчетами по нормативу, без учета данных счетчиков.
Фото: Игорь Филонов
Прокуратура Костромы заинтересовалась счетами за ЖКХ

В Костроме завершилась экстренная прокурорская проверка по факту массовой рассылки жителям увеличенных счетов за горячую воду. В сентябре жители многоквартирных домов Костромы получили платежки за август с выросшими на 500, 1000 и даже 2500 рублей суммами. Это вызвало множественные жалобы горожан, после которых прокуратура начала проверку.

- Факт необоснованности действий "ТГК-2" нашел подтверждение. Они проявили бездействие в выполнении своей работы. Для начисления по нормативу не было оснований. Руководству компании внесено представление и требование о перерасчете, - рассказал "РГ" первый заместитель прокурора Костромы Вадим Алчинов.

Как ранее сообщала "РГ", в этом году власти Костромы заключили концессионное соглашение с компанией "ТГК-2". Согласно документу, бывшее имущество МУП "Городские сети" перешло в ведение частной фирмы, которая взяла на себя обязательства по обслуживанию и ремонту изношенных муниципальных труб. Привлечь к работам частного инвестора власти решили потому, что в городской казне не хватало средств. Без должного ухода сети ветшали, количество аварий росло.

Передача сетевого хозяйства произошла с 1 августа. Уже в сентябре потребители, не передавшие показания приборов учета новому поставщику услуги, ощутили разницу на собственном кармане.

Фото: Администрация Воронежа
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток

После прихода квитанций в офисах ТГК-2 выстроились огромные очереди. Чтобы успокоить горожан, мэрия тут же организовала обучающий семинар для старших по домам и председателей ТСЖ, на котором чиновники разъяснили им все детали подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону и проблемы начисления платы за коммунальные услуги в связи с переходом на единый тариф за отопление в рамках концессионного соглашения.

Для помощи жителям власти Костромы организовали "горячую линию" по вопросам начисления платы за предоставление услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Обращаться за разъяснениями можно в информационную службу ЖКХ по телефону 39-04-04, в планово-экономический отдел управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефонам 51-44-72 или 31-05-06.

Экономика ЖКХ Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Регулирование тарифов в ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин прибыл на церемонию прощания с Шираком
Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке