В Костроме откроют музей дырявых труб

Музей, в котором будут выставлены выкопанные из земли гнилые трубы, откроется в Костроме.

Как рассказала на пресс-конференции в костромской мэрии 26 сентября генеральный директор ПАО "ТГК-2" Надежда Пинигина, музей дырявых труб откроется на территории костромской ТЭЦ-2. В состав экспозиции попадут те трубы, которые ранее находились на обслуживании МУП Костромы "Городские сети", и пришли в непригодное состояние.

Из-за постоянных недоремонтов труб количество аварий на сетях увеличилось настолько, что в мэрии Костромы поняли: своими силами с необходимым объемом работ городу не справиться. К реконструкции сетевого хозяйства решили привлечь инвестора, который вложит свои и заемные средства в восстановление тепловых сетей.

С 1 августа по условиям заключенного мэрией концессионного соглашения трубы отопления и горячего водоснабжения перешли в ведение ПАО "ТГК-2". По данным экспертов, на сегодняшний день подземные тепловые коммуникации Костромы изношены на 80 процентов. Многие трубы не менялись по 40 лет и за это время успели превратиться в труху.

- Мы раскапываем трубы, а поднимать нечего - труха! Мы сделаем небольшой музей на ТЭЦ-2. Мы всех вас туда пригласим, чтобы вы посмотрели, что мы выкапывали. Если кого-то интересует, какой это год, мы можем археологов пригласить. Может, чего хорошего найдут, - рассказала Надежда Пинигина.

Старые проржавевшие трубы во многих районах Костромы сейчас меняют на новые, покрытые полимерным материалом. Ожидается, что их срок службы составит не менее 70 лет.

До конца текущего года в Костроме планируют заменить пять километров магистральных и 14 километров квартальных теплосетей. Замена включенных в план этого года магистральных трубопроводов фактически завершена, а из 14 километров квартальных сетей заменен только один километр.

Задержку с выполнением работ подрядчики связывают с тем, что анонсированное в апреле этого года концессионное соглашение из-за формальностей с документами удалось заключить лишь в июле, а передача сетей от муниципальной компании к частной произошла только 1 августа.

В течение ближайших пяти лет концессионер намерен вложить в реконструкцию теплосетей Костромы около 2 миллиардов рублей.

В среднем вложения составят по 400 миллионов рублей в год. Издержки будут заложены в тариф.

В мэрии Костромы пообещали, что, несмотря на существенный рост тарифа, платежи населения по сравнению с январем не вырастут более чем на 2 процента, как это установлено постановлением правительства. Разница в цене будет компенсирована через меры соцподдержки, выделяемые из бюджета.