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30.09.2019 09:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Билан выступил в Самаре после скандального концерта

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

29 сентября на площади Куйбышева в Самаре состоялся концерт Димы Билана, который извинился перед жителями города за сорванный в начале сентября праздник. Концерт прошел под названием "Прости меня, Самара".

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Перед выступлением Билан сказал, что счастлив, что люди пришли, а сорванный концерт назвал колоссальным уроком.

- Спасибо за вашу человечность и понимание, - сказал Билан со сцены. - Я даже не сомневался, что нужно вернуться и выступить второй раз. Спасибо, что нам позволили снова оказаться в Самаре.

Напомним, после первого концерта Билана в Сети появились кадры его выступления на городском празднике в Самаре, на которых было видно, что артист не попадал в фонограмму, пел мимо нот, а также показывал неприличные жесты.

На следующий день Билан извинился на своей странице в соцсети, сказал, что переборщил с алкоголем, и заверил, что проведет в Самаре бесплатный концерт. Помимо этого, артист обещал подарить городу новое медицинское оборудование и детскую площадку.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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