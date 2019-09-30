Билан выступил в Самаре после скандального концерта

29 сентября на площади Куйбышева в Самаре состоялся концерт Димы Билана, который извинился перед жителями города за сорванный в начале сентября праздник. Концерт прошел под названием "Прости меня, Самара".

Перед выступлением Билан сказал, что счастлив, что люди пришли, а сорванный концерт назвал колоссальным уроком.

- Спасибо за вашу человечность и понимание, - сказал Билан со сцены. - Я даже не сомневался, что нужно вернуться и выступить второй раз. Спасибо, что нам позволили снова оказаться в Самаре.

Напомним, после первого концерта Билана в Сети появились кадры его выступления на городском празднике в Самаре, на которых было видно, что артист не попадал в фонограмму, пел мимо нот, а также показывал неприличные жесты.

На следующий день Билан извинился на своей странице в соцсети, сказал, что переборщил с алкоголем, и заверил, что проведет в Самаре бесплатный концерт. Помимо этого, артист обещал подарить городу новое медицинское оборудование и детскую площадку.