СМИ назвали претендентов на пост главного тренера "Спартака"

По данным "Чемпионата", руководство клуба заинтересовано в возвращении Валерия Карпина, который в настоящее время возглавляет "Ростов", идущий в группе лидеров. Не исключается вариант, при котором до конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять легенда красно-белых Андрей Тихонов.

Как сообщил итальянский журналист Альфредо Педулла, еще в воскресенье руководство "Спартака" сделало предложение гостившему в России экс-футболисту и главному тренеру "Милана" Дженнаро Гаттузо. Однако итальянец ответил отказом, поскольку собрался на родине возглавить "Дженоа".

Так же СМИ сообщили, что владелец "Спартака" Леонид Федун намерен вернуть в тренерский штаб бывшего ассистента Массимо Карреры Романа Пилипчука. Сообщается, что его приглашают стать помощником нового главного тренера клуба.

Пока же руководство "Спартака" не объявило о подписании нового главного тренера, готовить команду к матчу против "Краснодара" будет Сергей Кузнецов. После 11-ти туров "Спартак" с 14-ю очками занимает девятое место в РПЛ.