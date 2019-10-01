Госдума не планирует приглашать активистку Тунберг

В руководстве профильных комитетов Госдумы не согласились с идеей одного из депутатов пригласить эко-активистку Грету Тунберг для выступления в стенах нижней палаты.

Ранее стало известно, что депутат от ЛДПР Василий Власов пригласил юную шведку выступить с речью в ГД. Соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ, сообщило агентство РИА Новости. Власов отметил, что "представители молодого поколения не должны молчать". Приглашение он направил "по следам" вызвавшего резонанс выступления 16-летней Тунберг в ООН.

Однако глава профильного думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что, приглашая в ГД кого-либо для выступлений, надо учитывать национальные интересы.

- Тунберг не является единственным серьезным представителем в этой сфере, - сказал он в комментарии ТАСС . - Если мы будем слушать с трибуны Госдумы каждого экологического активиста или общественника, мы тогда только этим и будем заниматься.

С предложениями активистки можно ознакомиться в соцсетях, рассудил Бурматов.

При этом он заметил, что многое из того, что говорит Тунберг, созвучно позиции российского руководства и тому, над чем сейчас работает комитет. В Госдуме тоже обеспокоены климатическими изменениями, кроме того, Россия сейчас много делает в этой сфере - и гораздо больше, чем многие страны. В частности, в ближайшее время будет принят закон по учету парниковых газов, по темпам сокращения которых РФ уже опережает многие другие страны.

Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в свою очередь, пояснила, что депутат ГД не обладает полномочиями приглашать выступающих на пленарное заседание или на Совет Госдумы. По ее словам, предложения о приглашении кого-либо в нижнюю палату направляют профильные комитеты.