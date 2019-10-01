Nissan представил новую модель в стиле "вечного японского футуризма"

За несколько недель до открытия автосалона в Токио Nissan рассекретил компактный, ну очень компактный IMk Concept, который является видением компании будущей городской мобильности.

Модель действительно миниатюрна, меньше Kia Picanto и Ravon R2: длина - 3434 мм, ширина - 1512 мм, высота - 1644 мм. Дизайн автомобиля выполнен в соответствии с философией "вечный японский футуризм", основные положения которого науке пока неизвестны, но, вероятно, главные из них - минимализм, технологичность и функциональность.

Медный цвет концепта символизирует труд ремесленников, узор решётки радиатора отсылает к структуре ствола дерева, а рисунок на бамперах, крыше, колёсных дисках - к японскому искусству мидзухики (плетение из жгутов, изготовленных из рисовой бумаги).

В салоне национальная тема продолжена за счёт деревянной отделки нижней части дверей - она выполнена в соответствии с канонами столярного мастерства кигуми, когда все элементы соединяются между собой без клея, гвоздей и саморезов. От увеличения внутреннего пространства за счёт сокращения выпуклых поверхностей в компании отказались намеренно: "Мы могли бы сделать это, получить больше места, но тогда бы мы растеряли всё очарование, которое есть у концепта сейчас".

Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan IMk Concept приводится в движение за счёт электродвигателя, характеристики которого не уточняются. В компании рассказали, что автомобиль оснащён комплексом ProPilot 2.0, а также технологиями Nissan Energy Share и Nissan-In-Visible (I2V), которые позволяют прогнозировать маршрут с интерактивными подсказками и встраиваться в энергосистему дома, например, временно стать генератором для удовлетворения потребности в электричестве.

Напомним, последней премьерой Nissan стал обновлённый внедорожник Patrol, который пока доступен только в ОАЭ.