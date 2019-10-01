Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу вероятности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

По его словам, основания для этого есть, ведь Соединенные Штаты регулярно нарушают свои обязательства по допуску делегаций на Генеральную Ассамблею ООН. Но в обозримое время - это нереально, считает российский сенатор. И это не только из-за цены переноса: США, их союзники и клиенты не допустят такой пощечины Вашингтону, написал Пушков в своем Twitter.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительным факт невыдачи американских виз ряду членов российской делегации для участия в Генассамблее ООН. По его словам, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.

Иранские власти также выступили за перемещение штаб-квартиры ООН из США на территорию другой страны и пообещали поддержать эту инициативу. По словам президента Ирана Хасана Роухани, Вашингтон не имеет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН. Напомним, Соединенные Штаты также не выдали визы ряду членов иранской делегации.