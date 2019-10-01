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01.10.2019 23:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зарядка от Костомарова

Чемпион показал 10 суперупражнений для здорового сердца
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 221(7979)
Врачи явно не справляются с болезнями цивилизации: вред, который приносят "маленькие радости жизни" - от переедания и курения и до гиподинамии, - компенсировать таблетками невозможно. Ежегодно из-за заболеваний сердца и сосудов умирает 17 миллионов человек - такова статистика ВОЗ. Всемирный день сердца, который отмечают 29 сентября, хороший повод, чтобы повторить еще раз: не хотите болеть - меняйтесь.


Главное - движение

На Фестивале здорового сердца в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ чемпион Олимпийских игр и мира в спортивных танцах на льду Роман Костомаров показал 10 упражнений для ежедневной разминки.

Фото: iStock
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"Если выполнять их регулярно, вы за несколько недель улучшите состояние всех групп мышц, увеличите гибкость, станете чувствовать себя бодрее", - сказал спортсмен, начиная зарядку.

Основные принципы:

Начинаем разогреваться сверху вниз: плечевой пояс, руки, корпус, ноги. Каждое упражнение выполняется для начала минимум 10-15 раз.

Упражнения рассчитаны на выполнение на свежем воздухе - из положения стоя, ноги на ширине плеч. В зале можно добавить упражнения на гимнастическом коврике - из положения сидя и лежа.

Стартуем в медленном темпе, по мере разогревания двигаемся быстрее и с большей амплитудой.

1 Круговые вращения плечами: вперед, назад; подтянуть плечи к ушам и "бросить" вниз.

Что дает: разминается плечевой пояс, приходят в тонус сосуды шеи, снабжающие кровью мозг.

2 Круговые вращения руками ("мельница"): обеими руками вперед, назад, поочередно вперед (как при кроле) и назад.

Что дает: разминается область между лопатками, со временем выправляется сутулость.

3 Скручивания корпуса вправо-влево: руки согнуты перед собой, локти параллельно земле на уровне плеч, бедра зафиксированы, вращение - строго в пояснице.

Что дает: увеличивается гибкость позвоночника.

4 Такие же скручивания с выпрямлением руки (поворачиваемся вправо - выпрямляем правую руку, влево - левую).

Что дает: усиливается амплитуда скручиваний, активно работают грудные мышцы.

Фото: Istock
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5 Вращения корпусом в обе стороны, сначала в одну, потом в другую сторону: руки согнуты в локтях перед собой или подняты к голове, бедра строго фиксированы.

Что дает: укрепляются мышцы спины, увеличивается гибкость позвоночника, улучшается кровоснабжение органов малого таза (важно для здоровья внутренних органов).

6 Вращение бедрами: теперь строго фиксируем положение плеч и головы (они неподвижны), а бедрами вращаем с возможно большей амплитудой.

Что дает: укрепляются мышцы живота и спины, упражнение направлено на уменьшение висцерального (внутреннего) жира.

7 Наклоны вперед: попеременно к левой ноге, по центру, к правой, колени прямые, достаем землю сначала пальцами, потом - ладонями.

Что дает: растягиваются мышцы спины и задняя поверхность ног, работают мышцы живота, увеличивается гибкость позвоночника.

8 Глубокие выпады вперед: делаем большой шаг, согнув ногу до прямого угла в колене, задняя нога остается прямой. Повторить с другой ноги. Затем встать прямо, ноги расставить как можно шире и приседать попеременно на одну ногу и на другую - "перекаты".

Что дает: укрепляются и растягиваются мышцы ног.

9 Приседания. Чтобы не навредить коленям, бедро в нижней точке приседа должно оставаться параллельным земле.

Что дает: укрепляются мышцы ног и общая выносливость.

Фото: iStock
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10 Махи выпрямленными ногами с легким скручиванием корпуса: левая нога идет вверх и чуть вправо, а корпус слегка поворачивается навстречу ноге и то же самое - с правой ногой. Руки держать вытянутыми перед собой или согнутыми в локтях - так удобнее сохранять равновесие.

Что дает: укрепляются мышцы ног, спины, живота, тренируется баланс.

Для закрепления эффекта от зарядки нужно добавить хотя бы полчаса-час быстрой ходьбы. Золотой стандарт - 10 тысяч шагов в день.

Надо знать

Еда для сердца

Как надо есть, чтобы сердце "не голодало", получая все необходимое, рассказал врач-кардиолог, руководитель научно-образовательного центра ЦКБ РАН, профессор Евгений Аверин.

- Есть два ключевых микроэлемента, которые отвечают за здоровье сердца и сосудов: это калий и магний. Накопить их "впрок" нельзя - природа распорядилась так, что они легко выводятся из организма. Поэтому погрешности в питании легко приводят к их дефициту - он отмечается у 90 процентов жителей больших городов. При этом одно из основных условий для стабильной работы сердца - это восполнение калия и магния с приемом пищи и при помощи современных лекарственных средств. Не всегда еды как источника достаточно: для восполнения суточной потребности микроэлементов придется, например, выпить три литра молока или съесть 4-6 бананов. Поэтому если обнаружен дефицит калия и магния, врач обязательно назначит принимать подходящий препарат.

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