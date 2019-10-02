Материалы расследования по экс-генералу Дрыманову передали в суд

Адвокат одного из фигурантов Елена Федулова сказала ТАСС, что "Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Московский городской суд". По ее данным, первое судебное заседание должно быть назначено в течение двух недель после поступления материалов в суд.

Напомним, что уголовное дело Александра Дрыманова вела ФСБ. Федеральная служба безопасности в конце июля прошлого года предъявила генералу обвинение в получении двух взяток. По Уголовному кодексу РФ это статья 290 - получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, нескольким высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета якобы передали миллион долларов за освобождение из следственного изолятора Андрея Кочуйкова. Этот гражданин известен в криминальных кругах под псевдонимом Итальянец.

Ранее "РГ" писала, что сам высокопоставленный следователь свою вину не признает, называет обвинения во взятках абсурдными. По словам Дрыманова, его оговорил под давлением тех, кто занимается расследованием, бывший подчиненный, генерал Денис Никандров.