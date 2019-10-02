В Симферополе похоронили экс-президента Крыма Юрия Мешкова

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который скончался в подмосковной больнице на 74-м году жизни, похоронили в Симферополе.

Как рассказал "РГ" крымский общественник, экс-депутат парламента Крыма и соратник Мешкова Вадим Мордашев, проводить политика в последний путь пришли его близкие, друзья и соратники, более полсотни человек.

Среди присутствующих был и лидер крымской организации партии "Коммунисты России" Леонид Грач. Многие участники церемонии высказали предложение присвоить имя Мешкова одной из улиц Симферополя.

Похоронили Юрия Мешкова на новом кладбище. Вадим Мордашев отметил, что тело экс-президента из Москвы в Крым было доставлено благодаря общественникам. По словам родных, Юрий Мешков хотел, чтоб его похоронили в Крыму.

Как сообщалось ранее, бывший президент Крыма скончался 29 сентября в подмосковной больнице. В августе на отдыхе в Турции политик перенес инсульт и был введен в кому, позже его перевезли в Россию.

Справка "РГ"

Юрий Александрович Мешков был избран президентом Крыма всенародным голосованием в 1994 году и пробыл на своем посту всего один год. Еще за 20 лет до событий Крымской весны он предлагал сделать государственным языком русский, а валютой - рубль. На полуострове в итоге пришли к решению провести референдум о его статусе. Однако украинские власти помешали этому. Мешкова силой убрали с занимаемого поста, а сам пост президента Крыма Киев ликвидировал. Юрий Мешков был выслан из Украины в 2011 году и смог вернуться в родной Крым только в марте 2014-го, когда его жизни больше ничто не угрожало.