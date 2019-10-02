Экскурсия по музею Луганского тепловозостроительного завода, где помнят всех своих героев

В год 365-летия воссоединения России и Украины редакция "Родины" ведет рубрику "Родичi Родины", которая напоминает читателям об общем и славном прошлом двух братских народов.
Тяжелые бархатные знамена, картины в бронзовых багетах, макеты легендарных советских локомотивов... - и вдруг! С музейного стенда на меня смотрит избыточно серьезный юноша с двумя "афганскими" медалями на груди. За прошедшие тридцать лет я серьезно, чего уж там, изменился. Но здесь меня помнят молодым.
Я пришел на Луганский завод "Октябрьской революции" после армии. Проработал недолго - пять лет в тепловозорамном цехе. Но что это были за годы! Здесь встретил будущую жену, здесь получил бесплатную квартиру в построенной Заводом высотке, здесь мы поднимали своих детей.
Иду по музейным залам - и заново открываю для себя родной Завод. По-новому звучат в сегодняшних реалиях факты его славной истории. По-новому смотрят со старых фотографий лица героических земляков-заводчан...
Футбол 1917 года
"Паровозостроительный завод Русского общества машиностроительных заводов Гартмана в Луганске" был основан 3 мая 1896 года. И сразу стал центром всей городской жизни. В 1905 году здесь весьма эффективно действовал Совет рабочих депутатов, и будущий советский нарком Климент Ворошилов "пробивал" через него строительство школы - сначала появилась она, а потом и ремесленное училище для подготовки рабочих. В истории сохранилось имя учителя Павла Максимовича Седашова, который создал при школе "Общество разумных развлечений" для рабочих. И организовал первый в Луганске футбольный матч!
- По требованию учителя был вызван преподаватель из Чехии, куплен настоящий мяч, - рассказывает хранитель музейного фонда Артем Драгик. - Игра состоялась в 1917 году на Троицкой площади.
Исторический матч в год исторических перемен...
На Луганском заводе построено:
12 000 паровозов
95% тепловозов Советского Союза
Медалисты ИС, ФД, СО
Маленький завод Гартмана уже не справлялся с заказами - советской власти требовалось все больше скоростных и могучих машин. В первую пятилетку была проведена коренная реконструкция, мощности Завода увеличились вчетверо - и уже в 1932 году начался выпуск паровозов собственной конструкции. А через три года на карте индустриализации появилось и новое гордое название "Ворошиловградский завод имени Октябрьской революции". Паровозы ИС (Иосиф Сталин), ФД (Феликс Дзержинский), СО (Серго Орджоникидзе) - луганские первенцы, получившие мировое признание, железнодорожные гран-при и золотые медали. Завод стал первым по величине в Европе и вторым в мире. А он перед войной ударно строил еще и жилье, кинотеатр "Октябрь" на 750 мест, Дом культуры, поликлинику, ясли, детский садик...
Все созданное за годы первых пятилеток было порушено гитлеровцами. Но уже в октябре победного 1945 года на восстановленном из руин Заводе был выпущен первый послевоенный паровоз.
А после 1956 года наступила тепловозная эра, ставшая эпохой настоящего расцвета моего Завода.
Рельсы до Байконура
Сначала здесь, "для разминки", самостоятельно спроектировали и построили небольшую партию маневровых тепловозов для металлургического комбината в Индии. А потом пришел черед мощных магистральных тепловозов, отмеченных Большими золотыми медалями и дипломами на Пловдивской и Лейпцигской международных ярмарках в 1972, 1974, 1975 годах. 95 процентов тепловозов Советского Союза выпускалось в Луганске. На пике развития здесь трудилось свыше 40 тысяч человек, выпускавших до 110 тепловозов в месяц! И это не считая штучных специальных заказов, выполнить которые могли только в Луганске. Например, в 1977 году был построен уникальный железнодорожный транспортёр с длиной платформы 63,5 метра и грузоподъемностью 500 тонн. Я долго изумленно разглядывал его макет в музее...
- Наш транспортер был предназначен для перевозки сверхтяжелых и сверхнегабаритных грузов. Допустим, фрагментов космических ракет, корпусов подводных лодок, турбин электростанций, - пояснил "Родине" директор Завода (теперь он называется "Лугамаш") Александр Мартыненко. - Причем тепловозы могли двигаться синхронно по двум параллельным путям, если приходилось вывозить ракеты на космодроме Байконур.
А потом Украина обрела независимость. И новой Родине завод-красавец, гордость многих поколений советских людей и моя личная гордость, оказался не нужен. В 2001 году Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу 76 процентов находившихся в собственности государства акций Завода...
Новая война
- С мая по август 2014 года по предприятию пришлось 176 попаданий снарядов, мин различных систем и калибров, - вспоминает директор Мартыненко. - Особенно пострадала восточная часть. "Прилетало" в цех общего машиностроения, заготовительно-прессовый комплекс, подстанцию. Осколочные ранения получили инженеры отдела энергетики, заводской водитель. Слава богу, убитых не было...
Но Завод работал!
- До 2016 года предприятие отправляло тепловозы 2ТЭ116. Потом мы перешли на выпуск запасных частей к подвижному составу. Этим занимаемся и сегодня, - продолжает Мартыненко. - Предприятие обеспечивает выплату заработной платы в полном объеме, задолженности нет. Надеемся на увеличение заказов, технический и конструкторский потенциал у нас есть, предприятие все еще может выпускать тепловозы. Но для этого необходима сертификация, провести которую в условиях войны мы не можем...
В музее я встретился с директором Завода по быту и почетным гражданином Луганска Стефаном Кушнаревым. Хочу процитировать его слова:
- Завод - это моя жизнь. Я пришел сюда в неполные 17 лет, и следующие 65 отдал ему. За эти годы мне предлагали возглавить разные предприятия в Луганске. Но мы с Юрием Григорьевичем Гайворонским, моим товарищем, с которым когда-то вместе пришли на Завод, дали друг другу слово: никуда и никогда отсюда не уйдем.
Страны, покупавшие луганские тепловозы:
Монголия, Северная Корея, страны СНГ, Ирак, Иран (тепловозы работали в лизинге), Сирия, Индия, Египет, Болгария, Польша, Германия, Венгрия, Чехия, страны Балтии, Молдова, Чехословакия, Куба.
"Мне очень повезло с Петром Кривоносом!"
Разрешите представиться: грузовой паровоз серии Эу 684-37. А если по-дружески - Эховский, Эхо, Эшка, Эшак. Собран в 1929 году на Брянском машиностроительном заводе "Красный Профинтерн", трудовую жизнь связал с Южной железной дорогой, любимым городом Славянском. Там и получил имя "Комсомолец". Мой первый машинист Петр Кривонос лично следил, чтобы красные буквы на борту были выведены по ниточке. "Труба с небом разговаривает" - не зря такая присказка у паровозников.
Мне очень повезло с Петром. Волевой, решительный! 1 июля 1935 года, увеличив форсировку котла в полтора раза, мы с ним провели тяжеловесный угольный состав из Славянска в Лозовую с технической скоростью 31,9 км/час при норме 19-23. "Новая эра скоростного движения открыта!" - писали тогда в газетах. А мы просто умело использовали пар, хорошо знали профиль пути и были молоды.
- Смотри, доездишься, поставишь локомотив под забор! - говорили Петру другие машинисты. Но я его ни разу не подвел. А потом о нашем рекорде узнала вся страна, стахановское движение на железной дороге стали называть кривоносовским. Жаль, развела нас с Петром война...
Вместе с другими паровозами нашего депо я был мобилизован в колонну особого резерва Наркомата путей сообщения. Одну из 106-ти по всем фронтам. В моей было 30 локомотивов, мы неустанно перегоняли эшелоны на огромные расстояния от самых горячих точек до Дальнего Востока. Рядом со мной работали СО "Серго Орджоникидзе", ФД "Феликс Дзержинский" - проверенные паровозы-трудяги. На прифронтовых участках мы обшивали стенки и крышу будки машиниста бронёй, наращивали борта на тендерах, усиливали тележки. Но это не спасало при обстрелах и авианалетах. Паровозы погибали как люди, не успев дать прощальный гудок.
25 октября 1941 года из Славянска ушел последний поезд с эвакуированными работниками Славянского узла. К концу лета 1943 года родное депо было разрушено до основания. Мне, "Эшке"-комсомольцу, ФД - "Голубой птице" и уставшему старичку "Овечке" некуда стало возвращаться. Битые, с рваными боками, мы курсировали по всему охваченному войной Советскому Союзу. Пострадавших выводили из боя, везли ремонтировать на Кавказ. А потом Баку, паром, пункт распределения в Москве - и снова на фронт. Сколько раз я проходил по этому маршруту, не помню. Знаю только, что за время войны "колонны особого резерва" вывезли с запада страны на Урал 2,5 тысячи заводов и фабрик, эвакуировали 18 миллионов человек, а в обратном направлении перегнали около 20 миллионов вагонов со снарядами, боевой техникой, солдатами, продовольствием.
А с войны в Славянск я вернулся только в 1947 году. Трудился много лет верой и правдой, честно служил своим машинистам. И не думал, не гадал, что на закате трудовой карьеры снова встречусь здесь с первым из них!
Наша встреча случилась в октябре 1971 года, когда в Донбассе проходила первая всесоюзная встреча трудовых династий. Вот как об этом вспоминал Петр Кривонос, уже Герой Социалистического Труда, патриарх нашей славной железнодорожной семьи:
"Вскоре к перрону подошел паровоз. Да, это был мой паровоз, тот самый Эу 684-37. Я отчетливо увидел на переднем брусе индекс и номер. Жив, значит, старый друг, хотя и прошел сквозь такие бурные десятилетия, прошел войну! Торжественно движется паровоз-ветеран, а рядом, по соседнему пути, тяжело громыхает угольный маршрут, ведомый новеньким электровозом ВЛ8-388. Из окна кабины локомотива, улыбаясь, смотрит молодой машинист Геннадий Агатьев. Он со своим напарником Григорием Кучеренко рейсом из Славянска в Лозовую открывает социалистическое соревнование в честь девятой пятилетки. Беру факел, зажженный в топке моего паровоза, и передаю его Геннадию Агатьеву, вручаю как символ трудовой эстафеты, как путевку к рекордам и успехам новых поколений железнодорожников. Этот факел Геннадий устанавливает на своем локомотиве, чтобы передать его в Лозовой комсомольцам Южной железной дороги. Молодой и уже прославившийся на Донецкой магистрали машинист поведет свой поезд по тому же участку, на котором мы в свое время водили поезда и где было положено начало стахановскому движению на железнодорожном транспорте".
Так я передал пламя своего огня и частицу сердца тем, кто пришел за нами. А сам спустя четыре года дал долгий гудок по случаю завершения своего трудового пути. И был с почестями поставлен на вечную стоянку в сквере депо города Славянска.
Вплоть до 2014 года здесь ежегодно 1 июля, в день начала кривоносовского движения, проходил многолюдный и веселый праздник "Эстафета поколений". А потом мы остались одни. Я и мой бессменный ангел-хранитель, потомственный машинист и заведующий музеем истории локомотивного депо Геннадий Павлович Агатьев. Тот самый, которому Кривонос огонь передал из нашей топки.
Мне 90 лет, ему - 74. Я прошел от первой пятилетки до девятой, в которой он стал победителем. Недавно мы узнали, что мои ордена и отличительные знаки подлежат "декоммунизации", а музей по тем же причинам - закрытию. Но чьи-то заботливые руки спасли меня от вандалов: ночью бережно сняли с будки Серп и Молот, надписи "СССР", "Комсомолец" и красную звезду. Красными остались только колёса.
Монолог паровоза Эу 684-37 записала Мария Руденко, Славянск
Мария Руденко. Несколько слов от себя
- Когда я приехала знакомиться с Геннадием Павловичем Агатьевым и его Эшкой, старый машинист даже не пытался подбирать слова, как многие сейчас на Украине делают. Во время интервью я краем глаза ловила слезинки, которые подступали к нему и мешали говорить. Он делал паузу, собирался, сжимал пергаментные кулачки и продолжал говорить с с такой гордостью, что не передать письменным словом.
Он сам предложил сфотографировать его на паровозе при полном параде, с орденами. Съездил на стареньком велосипеде домой и привез пиджак в пакете. Ордена сверкали на солнце как драгоценности. Он взобрался на паровоз, гордо вскинул голову и, положив руку на черный теплый бок своего друга, сказал: "Снимайте, не страшно! Мы с ним это заслужили!"