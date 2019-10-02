Экскурсия по музею Луганского тепловозостроительного завода, где помнят всех своих героев

В год 365-летия воссоединения России и Украины редакция "Родины" ведет рубрику " Родичi Родины ", которая напоминает читателям об общем и славном прошлом двух братских народов.

Тяжелые бархатные знамена, картины в бронзовых багетах, макеты легендарных советских локомотивов... - и вдруг! С музейного стенда на меня смотрит избыточно серьезный юноша с двумя "афганскими" медалями на груди. За прошедшие тридцать лет я серьезно, чего уж там, изменился. Но здесь меня помнят молодым.

Я пришел на Луганский завод "Октябрьской революции" после армии. Проработал недолго - пять лет в тепловозорамном цехе. Но что это были за годы! Здесь встретил будущую жену, здесь получил бесплатную квартиру в построенной Заводом высотке, здесь мы поднимали своих детей.

Иду по музейным залам - и заново открываю для себя родной Завод. По-новому звучат в сегодняшних реалиях факты его славной истории. По-новому смотрят со старых фотографий лица героических земляков-заводчан...

Футбол 1917 года

"Паровозостроительный завод Русского общества машиностроительных заводов Гартмана в Луганске" был основан 3 мая 1896 года. И сразу стал центром всей городской жизни. В 1905 году здесь весьма эффективно действовал Совет рабочих депутатов, и будущий советский нарком Климент Ворошилов "пробивал" через него строительство школы - сначала появилась она, а потом и ремесленное училище для подготовки рабочих. В истории сохранилось имя учителя Павла Максимовича Седашова, который создал при школе "Общество разумных развлечений" для рабочих. И организовал первый в Луганске футбольный матч!

- По требованию учителя был вызван преподаватель из Чехии, куплен настоящий мяч, - рассказывает хранитель музейного фонда Артем Драгик. - Игра состоялась в 1917 году на Троицкой площади.

Исторический матч в год исторических перемен...

ЦИФРЫ

На Луганском заводе построено:

12 000 паровозов

95% тепловозов Советского Союза

Медалисты ИС, ФД, СО

Маленький завод Гартмана уже не справлялся с заказами - советской власти требовалось все больше скоростных и могучих машин. В первую пятилетку была проведена коренная реконструкция, мощности Завода увеличились вчетверо - и уже в 1932 году начался выпуск паровозов собственной конструкции. А через три года на карте индустриализации появилось и новое гордое название "Ворошиловградский завод имени Октябрьской революции". Паровозы ИС (Иосиф Сталин), ФД (Феликс Дзержинский), СО (Серго Орджоникидзе) - луганские первенцы, получившие мировое признание, железнодорожные гран-при и золотые медали. Завод стал первым по величине в Европе и вторым в мире. А он перед войной ударно строил еще и жилье, кинотеатр "Октябрь" на 750 мест, Дом культуры, поликлинику, ясли, детский садик...

Все созданное за годы первых пятилеток было порушено гитлеровцами. Но уже в октябре победного 1945 года на восстановленном из руин Заводе был выпущен первый послевоенный паровоз.

А после 1956 года наступила тепловозная эра, ставшая эпохой настоящего расцвета моего Завода.

Рельсы до Байконура

Сначала здесь, "для разминки", самостоятельно спроектировали и построили небольшую партию маневровых тепловозов для металлургического комбината в Индии. А потом пришел черед мощных магистральных тепловозов, отмеченных Большими золотыми медалями и дипломами на Пловдивской и Лейпцигской международных ярмарках в 1972, 1974, 1975 годах. 95 процентов тепловозов Советского Союза выпускалось в Луганске. На пике развития здесь трудилось свыше 40 тысяч человек, выпускавших до 110 тепловозов в месяц! И это не считая штучных специальных заказов, выполнить которые могли только в Луганске. Например, в 1977 году был построен уникальный железнодорожный транспортёр с длиной платформы 63,5 метра и грузоподъемностью 500 тонн. Я долго изумленно разглядывал его макет в музее...

- Наш транспортер был предназначен для перевозки сверхтяжелых и сверхнегабаритных грузов. Допустим, фрагментов космических ракет, корпусов подводных лодок, турбин электростанций, - пояснил "Родине" директор Завода (теперь он называется "Лугамаш") Александр Мартыненко. - Причем тепловозы могли двигаться синхронно по двум параллельным путям, если приходилось вывозить ракеты на космодроме Байконур.

А потом Украина обрела независимость. И новой Родине завод-красавец, гордость многих поколений советских людей и моя личная гордость, оказался не нужен. В 2001 году Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу 76 процентов находившихся в собственности государства акций Завода...

Новая война

- С мая по август 2014 года по предприятию пришлось 176 попаданий снарядов, мин различных систем и калибров, - вспоминает директор Мартыненко. - Особенно пострадала восточная часть. "Прилетало" в цех общего машиностроения, заготовительно-прессовый комплекс, подстанцию. Осколочные ранения получили инженеры отдела энергетики, заводской водитель. Слава богу, убитых не было...

Но Завод работал!

- До 2016 года предприятие отправляло тепловозы 2ТЭ116. Потом мы перешли на выпуск запасных частей к подвижному составу. Этим занимаемся и сегодня, - продолжает Мартыненко. - Предприятие обеспечивает выплату заработной платы в полном объеме, задолженности нет. Надеемся на увеличение заказов, технический и конструкторский потенциал у нас есть, предприятие все еще может выпускать тепловозы. Но для этого необходима сертификация, провести которую в условиях войны мы не можем...

В музее я встретился с директором Завода по быту и почетным гражданином Луганска Стефаном Кушнаревым. Хочу процитировать его слова:

- Завод - это моя жизнь. Я пришел сюда в неполные 17 лет, и следующие 65 отдал ему. За эти годы мне предлагали возглавить разные предприятия в Луганске. Но мы с Юрием Григорьевичем Гайворонским, моим товарищем, с которым когда-то вместе пришли на Завод, дали друг другу слово: никуда и никогда отсюда не уйдем.

МАРШРУТЫ

Страны, покупавшие луганские тепловозы:

Монголия, Северная Корея, страны СНГ, Ирак, Иран (тепловозы работали в лизинге), Сирия, Индия, Египет, Болгария, Польша, Германия, Венгрия, Чехия, страны Балтии, Молдова, Чехословакия, Куба.