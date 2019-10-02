Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств

Принципы гармонизации национальных законодательств в газовой сфере определены государствами Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА по итогам прошедшего накануне в армянской столице саммита Высшего Евразийского экономического совета.

Программой формирования и планом мероприятий по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденными решением ВЕЭС в декабре прошлого года, уточняет агентство, предусмотрены подготовка в этом году перечня нормативных правовых актов государств-членов в этой сфере, подлежащих гармонизации, и определение принципов гармонизации. Распоряжение ВЕЭС предусматривает при необходимости и по мере разработки актов, касающихся формирования общего рынка газа союза, на основании предложений государств-членов подготовку перечня национальных нормативных правовых актов в сфере транспортировки и поставки газа между странами ЕАЭС, подлежащих гармонизации. Документ определил принципы гармонизации законодательства государств-членов в этой сфере.