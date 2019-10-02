В мире
02.10.2019 13:47
Текст: Юрий Сизов

Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Принципы гармонизации национальных законодательств в газовой сфере определены государствами Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА по итогам прошедшего накануне в армянской столице саммита Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Минск: Открылась осенняя сессия белорусского парламента

Программой формирования и планом мероприятий по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденными решением ВЕЭС в декабре прошлого года, уточняет агентство, предусмотрены подготовка в этом году перечня нормативных правовых актов государств-членов в этой сфере, подлежащих гармонизации, и определение принципов гармонизации. Распоряжение ВЕЭС предусматривает при необходимости и по мере разработки актов, касающихся формирования общего рынка газа союза, на основании предложений государств-членов подготовку перечня национальных нормативных правовых актов в сфере транспортировки и поставки газа между странами ЕАЭС, подлежащих гармонизации. Документ определил принципы гармонизации законодательства государств-членов в этой сфере.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»