Трамп назвал госпереворотом дело об импичменте против него

Трамп продолжил в серии твитов во вторник свою атаку на запрос об импичменте и защитил свое требование провести расследование в отношении своего политического противника Джозефа Байдена и его сына Хантера, впервые озвученное в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Почему мы не имеем права давать интервью и узнавать все об информаторе, а также о человеке, который дал ему всю ложную информацию?", - снова задался вопросом американский президент. Трамп также написал, что главе комитета палаты представителей, его непримиримому политическому противнику Адаму Шиффу, следует "предъявить официальное обвинение".

Напомним, что Трамп во время звонка 25 июля попросил Зеленского провести расследование по делу Байдена и его сына в координации с генеральным прокурором США Уильямом Барром и своим личным адвокатом Руди Джулиани.

По информации Reuters, известный американский адвокат Джон Сэйл, который работал помощником специального прокурора в расследовании политического скандала с Уотергейтом в 1970-х годах, приведшего к отставке президента Никсона, дал понять, что будет представлять Джулиани в ходе расследования, ведущегося несколькими комитетами нижней палаты конгресса.

Тем временем, как отмечают эксперты, некоторые соратники Дональда Трампа признались, что они искренне хотят защитить президента США от обвинений в импичменте, но поражены неспособностью Белого дома выработать четкую стратегию противостояния обвинениям.

По их словам, недостаточно одного того, что Трамп ведет свою собственную защиту в серии все более и более "гиперболических твитов". Его союзники настаивают на том, что они должны больше выступать в противостоянии импичменту, используя для этого возможности кабельного телевидения, которое является основным источником информации для многих американцев, узнающих из новостей о разворачивающихся драматических событиях. Один из приближенных к президенту политиков сказал на условиях анонимности, что попытки получить информацию из Белого дома о необходимости использования телевидения для защиты Трампа, закончились безрезультатно. "Я попросил их просто подтвердить мне такую возможность, и тогда я буду продвигать это для вас. Они не отвечают", - сказал политик. Другой собеседник агентства сообщил, что в Белом доме ему посоветовали "ждать новых твитов президента".

По словам высокопоставленного чиновника администрации, советники Белого дома осознают, что попытки Трампа "с нетерпением полагать, что все больше людей будут защищать его", являются недостаточно продуктивными. Между тем проблема импичмента грозит занимать Трампа в течение нескольких месяцев и нацелена на то, чтобы нанести ущерб его предвыборной компании, попросту отвлекая внимание президента на судебные разбирательства.

Чиновник Белого дома, который говорил на условиях анонимности, заявил, что представители администрации пока не прорабатывали ответные меры еще и по той причине, что возглавляемая демократами палата представителей еще не проголосовала за то, чтобы официально начать расследование импичмента. Впрочем, набор ответных мер выглядит откровенно слабым и пока включает в себя лишь привлечение для защиты президента некоего известного адвоката, который будет основным должностным лицом, занимающимся импичментом. Чиновники ссылаются на эффективные действия и пример адвоката Эммета Флуда, который руководил усилиями Белого дома во время расследования комиссии специального советника США Роберта Мюллера насчет того, вступил ли Трамп в сговор с Россией во время президентской кампании в США 2016 года, сообщил источник, близкий к Белому дому.