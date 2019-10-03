Главы государств СНГ в Ашхабаде рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом

Программа сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма внесена в проект повестки дня заседания Совета глав государств СНГ, которое намечено на 11 октября в Ашхабаде. Эту информацию БЕЛТА подтвердил источник в Исполкоме Содружества в белорусской столице.

Предварительно, уточняет агентство, документ, который вносится Советом руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, будет рассмотрен через неделю на заседании Совета министров иностранных дел. Кстати, данный проект программы по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы, рассказали агентству, станет уже восьмым по счету аналогичным документом, принимаемым в рамках СНГ.

Комментируя содержание документа, в Исполкоме дали понять, что его целью "является дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении". Комплекс мер, предусмотренных программой, основывается на положениях Договора о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с терроризмом и Концепции сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

При разработке программы, сообщает агентство, учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, международные обязательства стран Содружества и их национальное законодательство, а также состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на территориях государств СНГ и в мире.